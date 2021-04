Que horas ocorre o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021?

A definição dos oito grupos será na próxima sexta-feira, dia 9 de abril

Antes mesmo que todos os times classificados sejam definidos, a Conmebol vai fazer o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021. Os 32 times participantes foram divididos em quatro portes de oito, para formar os grupos de A até H, com quatro times cada.

Ainda restam quatro vagas para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, que vão ser definidas entre Atlético Nacional, Libertad, Grêmio, Independiente del Valle, Junior Barranquilla, Bolívar, Santos e San Lorenzo, os times que estão na fase preliminar. Enquanto isso, os outros 28 classificados, já estão divididos em quatro potes, esperando a definição de seus adversários, que vai acontecer no sorteio do próximo dia 9 de abril.

Qual é o horário do sorteio da fase de grupos?

O sorteio, que será realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, às 13h, no horário de Brasília. Desta vez, por conta da pandemia, os representantes dos clubes não estarão presentes no evento, que será transmitido ao vivo pelo Facebook da Conmebol.

No sorteio, cada grupo terá um time de cada um dos potes, sendo os sorteados do pote 1 os cabeças de chave. Pelas regras, a única possibilidade de dois times do mesmo país ficarem no mesmo grupo é se um deles vier da Pré-Libertadores, do contrário, outra bolinha será retirada do pote.

Como estão divididos os portes do sorteio?

Os portes foram divididos de acordo com a posição dos times no ranking de clubes da Conmebol no dia 1 de fevereiro de 2021.

Pote 1

Palmeiras (cabeça de chave do Grupo A)

River Plate-ARG

Boca Juniors-ARG

Nacional-URU

Flamengo

Cerro Porteño-PAR

Olímpia-PAR

São Paulo

Pote 2

Defensa y Justicia-ARG

Internacional

Atlético-MG

Independiente Santa Fé-COL

Racing-ARG

LDU-EQU

Universidad Católica-CHI

Barcelona-EQU

Pote 3

Vélez Sarsfield-ARG

Sporting Cristal-PER

América de Cali-COL

Fluminense

The Strongest-BOL

Universitario-PER

Deportivo Táchira-VEN

Argentinos Juniors-ARG

Pote 4