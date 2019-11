Onde assistir a Grêmio x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando manter o embalo no Campeonato Brasileiro, o recebe o nesta quinta-feira (7), às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RS), além do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x CSA DATA Quinta-feira, 7 de novembro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio embalado no Brasileirão após a eliminação na para o / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RS), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Embalado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou de lado a eliminação histórica para o Flamengo na Copa Libertadores, e visa entrar no G-4.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho deve repetir a escalação que venceu o Internacional na última rodada.

O Tricolor é o quinto colocado na classificação, com 50 pontos.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Diego Tardelli, Alisson e Éverton; Luciano

CSA

Lutando contra o rebaixamento, o técnico Argel Fucks pode poupar até três titulares já visando o confronto com o na próxima rodada.

Além do mais, Dawhan e Luciano Castán, suspensos, também desfalcam a equipe. Nilton e Ronaldo Alves devem ser os substitutos.

"A gente vai ter que segurar dois ou três jogadores na próxima rodada. Pelo desgaste. O jogo com o Grêmio é muito importante, mas a gente precisa fazer o dever de casa contra o Vasco", disse Argel.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Ronaldo Alves e Euller; João Vítor, Nilton, Jonatan Gómez e Warley; Bustamante (Apodi) e Bueno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 3 Grêmio Brasileirão 30 de outubro Grêmio 2 x 0 Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão 10 de novembro 19h (de Brasília) Grêmio x Flamengo Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x1 Brasileirão 31 de outubro -PR 1 x 0 CSA Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas