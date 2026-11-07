O silêncio que levanta questionamentos: por que Messi não retribuiu o gesto de Cristiano Ronaldo após a aposentadoria?

A ausência de Lionel Messi, lenda da Argentina, da lista de craques que fizeram questão de se despedir de Cristiano Ronaldo, após o anúncio de sua aposentadoria da seleção portuguesa, gerou grande polêmica entre os torcedores, especialmente porque o astro do Al-Nassr saudita teve uma postura diferente quando o craque argentino se aposentou.

Ronaldo anunciou de forma surpreendente o fim de sua trajetória internacional anteontem, quinta-feira, apesar de sua crise com o técnico Jorge Jesus estar a caminho de uma solução, e recebeu uma onda de mensagens de elogio e reconhecimento de seus ex-companheiros e rivais, mas o que chama a atenção é que Messi não está entre eles.

Ronaldo tomou a iniciativa de uma mensagem na aposentadoria de Messi: cadê a resposta?

A postura de Messi vem apesar de Ronaldo ter estado à frente dos craques que fizeram questão de enviar mensagens de apoio e respeito ao astro argentino à margem de sua partida de despedida com a Albiceleste.

No último dia 7 de outubro, horas depois da última partida de Messi com a Argentina, contra o Benin, o astro do Inter Miami, dos Estados Unidos, escreveu uma mensagem de despedida à torcida argentina, e Ronaldo o surpreendeu com um comentário emocionante.

Messi escreveu em seu Instagram: "A partida de ontem foi a minha última, e já sinto falta de vestir a camisa azul-celeste e branca. Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma jornada incrível, repleta de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho certeza de que cada passo que dei valeu a pena".

E o comentário de Ronaldo foi: "Leo, longos anos defendendo seu país, e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço".

Este não foi o primeiro gesto de Ronaldo em relação a Messi, já que o astro português fez questão de prestar condolências a seu rival histórico quando seu pai faleceu.

No último dia 12 de agosto, Messi publicou uma longa mensagem em que expressou sua tristeza pela perda do pai, e Ronaldo lhe ofereceu apoio emocional.

Ronaldo escreveu na ocasião: "Um grande abraço para você e seus entes queridos neste momento difícil, Leo. Mantenha-se forte".

Mas, até o momento em que estas linhas são escritas, Messi não respondeu com uma atitude semelhante em relação a Ronaldo.

Ronaldo e Messi permaneceram no topo da disputa individual do futebol mundial por cerca de duas décadas, com o português conquistando a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo 5 vezes, enquanto Messi a levou em 8 ocasiões.

A rivalidade direta entre os dois craques se intensificou ao longo de 9 anos, no período entre 2009 e 2018, quando cada um deles jogava em um dos polos do Clássico, Real Madrid e Barcelona.

Craques do futebol se despedem de Ronaldo

Por outro lado, as mensagens de reconhecimento a Ronaldo se sucederam após o anúncio de sua aposentadoria internacional, e entre os primeiros a reagir estiveram Neymar da Silva e James Rodríguez, que o descreveram como "lenda".

Vinícius Júnior também enviou uma mensagem curta, porém marcante, na qual escreveu: "Para sempre o número 1".

Vários ex-companheiros e rivais de Ronaldo participaram de sua despedida, com Sergio Ramos reagindo com bom humor, desejando a ele que aproveitasse a nova fase, enquanto Rio Ferdinand relembrou as memórias que compartilharam com uma mensagem em que disse: "Foi como um filme, irmão".

Já Pepe afirmou que o que Ronaldo apresentou ultrapassa os limites do futebol, enquanto uma das mensagens mais especiais veio de seu ex-companheiro Nani, que jogou ao seu lado nas seleções de Portugal e no Manchester United.

Nani expressou sua gratidão por ter feito parte da trajetória de Ronaldo, destacando que seu legado inspirou gerações de jogadores, antes de prestar uma homenagem ao capitão da seleção portuguesa.

Também se juntaram à lista dos que se despediram Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo e Thibaut Courtois.