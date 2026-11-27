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O Bayern de Munique corre o risco de transformar um problema individual em uma crise de consequências imprevisíveis para o seu projeto esportivo.

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Segundo reportagem do jornal Sport, a forma polêmica como a alta cúpula do clube bávaro lidou com os problemas de saúde de Jamal Musiala gerou insatisfação no vestiário e ameaça provocar efeitos colaterais de grande importância, afetando o futuro do francês Michael Olise.

De acordo com o que revelou nesta sexta-feira o renomado jornalista Christian Falk, no jornal Bild, o internacional francês acompanha com enorme atenção a maneira como os dirigentes do clube vêm tratando Jamal Musiala.

Musiala e Olise mantêm uma amizade próxima, que vai além dos gramados.

Conforme as informações que chegaram a Falk vindas do vestiário do Bayern de Munique, Olise está levando em conta o que aconteceu ao pensar no seu futuro profissional.

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As declarações de Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen e, sobretudo, Karl-Heinz Rummenigge sobre a situação contratual de Jamal Musiala provocaram um evidente mal-estar dentro do clube.

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Além disso, a possibilidade de rever as condições financeiras do contrato do jogador alemão abriu uma discussão incômoda nos bastidores do clube bávaro.

A manifestação pública de Joshua Kimmich após a derrota europeia por 2 a 1 para o Lille não foi algo casual.

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O internacional alemão saiu em defesa de Jamal Musiala e questionou a postura dos dirigentes do clube, mas a sua mensagem também tinha outro destinatário: Michael Olise.

Kimmich sabe da importância do ponta francês para as ambições esportivas do Bayern de Munique. O jogador, de 31 anos, quer voltar a conquistar a Champions League e considera fundamental que o clube mantenha os seus melhores atletas para alcançar esse objetivo.

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Olise, de 24 anos e com contrato com o clube bávaro até 2029, ainda não deu nenhum sinal público de que deseja deixar Munique, em meio ao crescente interesse do Real Madrid em contratá-lo.

Por sua vez, o Bayern de Munique pretende renovar o contrato do francês, embora ainda não tenha iniciado negociações oficiais nesse sentido.

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O clube bávaro sempre se orgulhou do seu caráter familiar, visto como um dos principais fatores que o ajudam a atrair e manter estrelas do futebol mundial. No entanto, a polêmica envolvendo Musiala ameaça minar essa imagem.

Independentemente dos valores que o Bayern de Munique possa oferecer a Olise em um eventual novo contrato, o jogador tem agora diante de si um precedente muito próximo que merece reflexão: a forma como o clube age quando um de seus maiores astros passa por um momento extremamente delicado.

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O Bayern de Munique encontrou em Musiala e Olise dois jogadores de nível excepcional, em torno dos quais seria possível construir o projeto do clube para a próxima década. Mas a maneira como a crise do primeiro foi conduzida pode acabar afetando a permanência do segundo no time.