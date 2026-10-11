O Real Madrid obriga Harry Kane a perder seu trono no Bayern de Munique

Michael Olise tornou-se um dos nomes mais destacados do futebol mundial, depois de impor seu talento e sua capacidade de decidir partidas, além do crescimento de sua influência dentro do Bayern de Munique, firmando-se no cenário internacional.

A cada partida que disputa, sua marca aumenta, enquanto cada passo relacionado ao seu futuro desperta o interesse dos grandes clubes europeus, com destaque para o Real Madrid, que segue acompanhando a evolução do ponta francês.

Por outro lado, os dirigentes do Bayern de Munique têm consciência do patamar alcançado pelo astro da equipe e buscam garantir que seu futuro continue ligado ao clube.

Com esse objetivo, o clube alemão se prepara para apresentar uma proposta de renovação milionária, a fim de afastar os clubes interessados em contratá-lo.

Segundo informações da rede "Sky Sport Alemanha", a proposta prevê a extensão do contrato do jogador, que atualmente termina em 2029, até 2032.

Renovação excepcional

Espera-se que a oferta financeira esteja à altura do papel cada vez maior desempenhado por Olise dentro da equipe.

De acordo com a mesma fonte, o francês poderá se tornar o jogador com o maior salário do Bayern de Munique, superando até Harry Kane e Jamal Musiala, cujos vencimentos giram em torno de 25 milhões de euros por ano.

Olise recebe atualmente cerca de 14 milhões de euros, o que significa que a nova proposta lhe daria um aumento considerável, elevando seu salário para cerca de 30 milhões de euros.

Esse movimento ocorre também diante do crescente interesse que o jogador desperta no mercado de transferências.

O Real Madrid monitora de perto a situação do atacante francês, enquanto o Bayern de Munique quer agir de forma antecipada para evitar qualquer possível tentativa de contratá-lo.

O clube busca reconhecer a importância esportiva de Olise e assegurar sua permanência a longo prazo.

Ainda assim, o dinheiro não será o único fator decisivo nas negociações, já que a inclusão de uma cláusula que permita ao jogador ter algum controle sobre seu futuro pode representar um dos principais obstáculos para se chegar a um acordo.

O agente do jogador, Glenn Twinbuah, considera importante a inclusão de uma cláusula desse tipo, nos moldes do que ocorreu durante a passagem de Olise pelo Crystal Palace.

Essa opção contribuiu para facilitar a transferência do jogador ao Bayern de Munique em 2024, por cerca de 53 milhões de euros.

O clube alemão, que normalmente não é favorável a aceitar cláusulas que permitam a saída de seus jogadores, terá de analisar essa exigência durante as negociações.

Entre as opções em discussão está a inclusão de uma cláusula com valor superior a 200 milhões de euros, número que reflete a avaliação que o clube faz do jogador e a forte posição de negociação que o internacional francês passou a ter, ainda que os termos finais permaneçam atrelados ao andamento das conversas entre as partes.



