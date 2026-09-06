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Harry Kane und Michael Olisegetty
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

O Olise vai ficar após 2027? Presidente do Bayern de Munique responde

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Diversas reportagens abordaram o desejo do Real Madrid de contratar o astro francês

Jan-Christian Dreesen, presidente-executivo do Bayern de Munique, falou sobre os rumores que cercaram o futuro do astro francês Michael Olise durante a última janela de transferências de verão, além de abordar as negociações para a renovação do contrato do internacional inglês Harry Kane.

Dreesen afirmou, em declarações ao site alemão "SPORT1", sobre os rumores que ligaram Olise a uma saída do Bayern: "Isso simplesmente não era verdade. E por isso eu disse isso publicamente. Simplesmente não era verdade. Não tínhamos nenhuma proposta em cima da mesa. E sempre dissemos que não estávamos interessados".

E prosseguiu: "Essa é exatamente a nossa posição. Olise é extremamente importante para este time. Ele é um mágico dentro de campo".

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Sobre a possibilidade de garantir a permanência de Olise no Bayern após o próximo verão, ele disse: "Fazer promessas nesse aspecto é algo complexo. E se conseguiremos mantê-lo de forma permanente é algo que discutiremos novamente no verão".

Diversos veículos de imprensa haviam falado, no início do verão atual, sobre o desejo do Real Madrid de contratar o astro francês.

Dreesen também falou sobre o futuro de Harry Kane, afirmando: "Nossa relação é tranquila. É evidente que as duas partes querem isso (a renovação)".

Sobre se a duração do contrato representa o ponto de divergência nas negociações da renovação, Dreesen respondeu: "Esse é um dos pequenos detalhes que não vou discutir aqui".

O gigante bávaro se prepara atualmente para estrear na nova edição da Liga dos Campeões da Europa, diante do seu visitante, o norueguês Bodø/Glimt, na próxima quinta-feira.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".

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