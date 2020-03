O dia em que Ronaldinho disse que ia trocar o Barcelona pelo Real Madrid

Iniesta, ex-companheiro de R10 no clube catalão, conta em seu livro uma história que mostra toda a genialidade de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho acabou de completar 40 anos e teve de comemorar a data dentro de um presídio de segurança máxima, em Assunção, no Paraguai. O brasileiro está sendo mantido na penitenciária enquanto o caso de documentos falsos do ex-jogador segue sendo investigado. Apesar do momento conturbado que vive atualmente, a carreira do lendário camisa 10 foi recheada de glórias, títulos e conquistas, principalmente com a camisa do .

Além dos lances geniais e dos troféus levantados, Ronaldinho sempre foi um personagem muito interessante fora de campo. E dessa vez, quem revelou mais uma história sensacional do bruxo foi seu ex-companheiro Andres Iniesta, em livro publicado recentemente.

A data era 19 de novembro de 2005, dia de mais um El Clássico disputado em Madrid. Os catalães venceram por 3x0 com um verdadeiro show de Ronaldinho. Ele marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira passando por meio time do Real e, após o lance, foi aplaudido de pé pelos torcedores merengues, em pleno Santiago Bernabéu.

O golaço e os aplausos ficaram extremamente famosos e se tornaram um capítulo especial de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Porém, poucos sabem o que aconteceu antes da partida.

“Faltavam alguns dias para o clássico contra o . Dinho me ligou no meio da noite: ‘Andrés, eu sei que são três da manhã, mas preciso lhe contar uma coisa. Em junho eu vou embora. Meu irmão está conversando com o Real. São números incríveis, não posso dizer não”, revelou Iniesta em seu livro. “Você é jovem, pode me entender. Não diga nada no vestiário e para a imprensa. Não me traia, confio em você mais do que em qualquer outra pessoa”.

Mas, na verdade, o que ninguém sabia, era que Ronaldinho havia feito o mesmo com todo o elenco. Essa foi apenas uma estratégia utilizada pelo duas vezes melhor do mundo para saber se ele poderia confiar em seus companheiros de equipe. No dia da partida contra o Real, a verdade foi, enfim, revelada.

“Dinho disse: ‘Hoje temos um jogo importante. Eles são fortes, mas hoje descobri que somos como uma família. Liguei para todos vocês no meio da noite dizendo que estava saindo em junho, mas nenhum de vocês contou. Depois disso, percebi que todos estamos dispostos a morrer uns pelos outros. Vou ficar aqui por muitos anos. Agora vamos para o campo e vamos ensinar futebol às pessoas de Madri”, conta Iniesta.

A estratégia com certeza deu resultado e o Barcelona realmente deu uma aula de futebol naquele dia. A história que pouquíssimas pessoas sabiam até então mostra que Ronaldinho era um verdadeiro líder, dentro e fora das quatro linhas. Um lado escondido da lenda que é capaz de encantar fãs de todas as gerações.