O cenário de Cancelo e do Al-Hilal está na mesa: 4 opções para encerrar o "labirinto" de Ter Stegen e do Barcelona

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O futuro do goleiro alemão Marc-André ter Stegen continua indefinido até o momento, o que abriu a porta para especulações sobre o seu destino após a atual temporada.

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O goleiro está emprestado pelo Barcelona ao Ajax e vem fazendo uma boa temporada. O clube está muito satisfeito com seu desempenho de destaque, e ele também não lhes custou muito, já que o Barcelona arca com a maior parte de seu salário.

A questão que se coloca é o que acontecerá em junho, quando terminar o período de empréstimo e ele tiver de retornar ao Barcelona, além de ser preciso definir os planos para a temporada 2027/28.

"Ainda estamos em novembro, então não posso prever o que acontecerá no verão", declarou o goleiro esta semana em entrevista ao jornal "Sport Bild".

Não é de se admirar, portanto, que ele não saiba o que o futuro lhe reserva, pois a situação será extremamente complicada naquele momento.

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O jornal "Marca" afirmou que a primeira coisa a ser levada em conta é que resta apenas uma temporada em seu contrato.

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Seu vínculo com o Barcelona termina em junho de 2028, o que exige uma medida decisiva.

Há vários cenários que a direção esportiva deve estudar e analisar, e são os seguintes:

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Permanecer no Barcelona

A primeira opção é complicada, considerando a próxima temporada, já que o time já conta com dois goleiros de alto nível: Joan García e Lewandowski.

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O contrato de Szczesny vai terminar e ele não permanecerá; já ter Stegen não tem lugar na escalação titular, pois é claro para todos que Joan García é o goleiro titular incontestável, e, se o alemão ficar, será para atuar como reserva.

Aos 34 anos, seja no Barcelona ou em qualquer outro time, ele não vai ficar no banco de reservas. É uma opção que não agrada nem ao clube nem ao goleiro.

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Novo empréstimo

A opção de um empréstimo direto está praticamente descartada. Não faz sentido emprestá-lo e depois ele retornar em junho de 2028, quando seu contrato termina.

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A opção ideal seria renovar o contrato antecipadamente e depois emprestá-lo, mas isso também não faz sentido. O Barcelona não deseja prorrogar o contrato do jogador devido ao seu salário elevadíssimo, e, embora não lhe paguem o mesmo valor, ainda assim seria muito custoso, especialmente porque ele não está nos planos de Flick, nem a curto nem a longo prazo.

Vender o goleiro alemão

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Sua transferência para outro clube seria ideal para o Barcelona. Conseguir dinheiro com sua venda e, consequentemente, economizar parte de seu salário seria, sem dúvida, o cenário ideal para o clube catalão.

A questão é: existe um clube disposto a pagar a taxa de transferência, além de arcar com seu salário total, que se aproxima dos 20 milhões de euros? É pouco provável, especialmente diante da forte vontade do Barcelona de se desfazer de Marc-André.

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Rescindir o contrato

Assim, tudo indica que caminhamos para a última opção: a rescisão do contrato. Esse seria o caminho mais lógico. O clube terá de se sentar com os agentes do goleiro para discutir como resolver a situação.

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Isso envolve negociar a porcentagem que o jogador está disposto a abrir mão de seu salário em troca da rescisão de seu contrato. É o mesmo que fez Cancelo para deixar o Al-Hilal e se juntar ao Camp Nou.

E essa será uma negociação complicada, dado o seu salário muito elevado, e a chave para o sucesso está no desempenho de ter Stegen nesta temporada com o Ajax.

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Se ele continuar nesse ritmo, isso facilitará as coisas, com a existência de clubes interessados em sua contratação. E não esqueçamos que ele é o goleiro titular da seleção alemã e que há clubes dispostos a investir em sua contratação. Mas o problema surgirá se o seu nível cair ou se ele sofrer outra lesão.