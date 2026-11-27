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O ídolo brasileiro Ronaldo elogiou Harry Kane e classificou como “merecida” a recente conquista da Bola de Ouro pelo atacante, após um ano histórico pelo clube e pela seleção. Bicampeão do prêmio, o ex-atacante acredita que a vitória de Kane marca a volta dos centroavantes tradicionais ao protagonismo no futebol mundial.

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Kane encerra longa espera de ingleses e centroavantes pelo prêmio

Kane conquistou o prêmio no London Palladium no mês passado, superando Kylian Mbappe e Lamine Yamal após marcar 73 gols. O capitão da Inglaterra, de 33 anos, brilhou pelo Bayern de Munique na Bundesliga e na Champions League, além de levar sua seleção às semifinais da Copa do Mundo.

Ronaldo, vencedor do prêmio duas vezes (1997 e 2002), anunciou a vitória de Kane no palco. O inglês se tornou o primeiro centroavante a erguer o troféu desde Karim Benzema, em 2022, e o primeiro vencedor inglês desde Michael Owen, em 2001, tornando-se o quinto inglês a conquistar o prêmio.

Ronaldo celebra o retorno do centroavante clássico

Em participação no podcast Stick to Football, Ronaldo comemorou ao ver outro centroavante conquistar novamente o principal prêmio individual do futebol.

“Foi bom e merecido para ele, eu acho”, disse Ronaldo. “Fiquei feliz por ele e por mim também, porque o camisa 9 está de volta. Estou muito feliz. [Fazia] muito tempo que um camisa 9 não ganhava algo importante. Além disso, ele é um cara muito legal. Então, foi merecido. Fiquei muito, muito feliz por ele.”

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Questionado pelo ídolo do Liverpool Jamie Carragher sobre como o prêmio é visto no Brasil em comparação com a Inglaterra, Ronaldo destacou sua importância mundial, mas questionou os critérios de escolha.

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“Bom, para nós é muito importante. É importante em todo lugar”, acrescentou. “Talvez na Inglaterra, porque a última vez que vocês ganharam foi com Michael Owen, agora seja importante de novo com Harry Kane.

“Mas acho muito importante que os jogadores se reúnam e conversem sobre a última temporada, sobre o que fizeram. Ainda não há transparência sobre os critérios para definir os melhores jogadores do mundo. Sabemos que os capitães e os jornalistas votam, mas ele certamente é o melhor atacante.”

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Atacantes de hoje têm muito mais proteção do que em outras épocas

A carreira de Ronaldo foi marcada por duas graves lesões no joelho, uma delas sofrida apenas seis minutos após seu retorno e que o afastou por mais de um ano. Ao comparar gerações, ele afirmou que a situação dos atacantes de hoje é “muito mais fácil” graças à maior proteção.

“Eu queria ter tido proteção naquela época”, disse. “Sofremos muito naquele tempo. Na nossa geração havia jogadores violentos, jogadores violentos por toda parte. Em todos os lugares em que joguei havia muitos jogadores violentos, e não tínhamos proteção. Agora, graças a Deus, eles são muito protegidos, e é justo. Só lamento não ter tido essa proteção na minha época.”

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Kane mira retorno na reta final da temporada após lesão no tornozelo

Desde que ergueu o troféu, porém, Kane sofreu uma ruptura de ligamento no tornozelo esquerdo . O capitão da Inglaterra agora busca voltar para a “fase decisiva da temporada”.