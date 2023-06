Novorizontino x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Guarani entram em campo na noite desta quarta-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Em terceiro lugar com 20 pontos, o Novorizontino vem de vitória na rodada passada e quer um novo triunfo para seguir na cola dos líderes. A equipe do interior paulista não confirmou ausências para o duelo desta quarta.

O Guarani, por sua vez, foi derrotado no jogo anterior e caiu para o 11º lugar, com 15 pontos. O Bugre não terá Diogo Matheus, suspenso, enquanto Bruno Mendes é dúvida.

"Vamos trabalhar para ter a melhor equipe contra o Novorizontino. Vamos passar por ajustes para concretizar as jogadas da melhor maneira no ataque e seguir defendendo com humildade. Temos uma tendência positiva nos próximos jogos e vamos focar para os resultados aparecerem", disse o técnico Bruno Pivetti.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano, César Martins e Renato Silveira; Raul Prata, Geovane, Douglas Baggio, Marlon e Reverson; Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Guarani: Tony; Alvariño, Alan Santos, Lucão e Mayk; Lucas Araújo (Wenderson), Matheus Bueno, Isaque e Régis; Bruno José e Bruno Mendes. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Diogo Matheus cumpre suspensão.

Quando é?