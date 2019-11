"Neymar está ca... para o PSG", dispara campeão mundial com a França

O ex-jogador Emmanuel Petit, campeão do mundo em 1998 com a França, disparou contra Neymar, falando que o brasileiro "não está nem aí" para o PSG

E a carreira de Neymar no continua cercada de polêmicas: depois de terem sido estendidas faixas com ofensas ao craque em sua estreia no ano, das sucessivas lesões nesta temporada e das vaias sofridas tanto no Parc de Princes quanto no Santiago Bernabéu, agora foi um ídolo francês que disparou contra o brasileiro.

Emmanuel Petit, campeão do mundo com a em 1998, declarou à RMC Sport que "Neymar joga para ele e só para ele. Coloque-se no lugar dos garotos do vestiário do PSG, que vivem há meses sob os caprichos deste cara, que ca... para o clube e para seus sócios, que não tem respeito algum."

Não é segredo para ninguém que a cabeça de Neymar não estava no no começo do ano, já que o brasileiro queria publicamente retornar ao , e foi muito especulado no gigante espanhol. No entanto, isso parecia página virada: agora, depois da sua irritação por ter começado na reserva diante do Real Madrid, essa polêmica retornou.

E as criticas de Petit não ficaram só dentro de campo: o francês também o comparou negativamente à Zidane, dizendo que "Quando eu jogava com Zidane, sabíamos que ele era capaz de decidir uma partida. Nós aceitávamos e fazíamos o trabalho defensivo por ele, porque sabíamos que ele poderia nos dar a vitória com um flash de genialidade. Este não é o caso de Neymar."

Mesmo com toda a polêmica, o PSG é líder isolado na Ligue 1, oito pontos à frente de seu rival Olympique, bem como já está classificado para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Mas é claro: nas fases finais da Champions, o Paris Saint-Germain precisará de um dos seus principais craques para tentar conquistar a Europa. Resta saber se Neymar estará à altura do desafio.