Neymar perde espaço e fica no banco em PSG x Real Madrid na Liga dos Campeões

Thomas Tuchel chegou a cogitar começar a partida com o quarteto formado por Neymar, Mbappé, Icardi e Di María, mas colocou o brasileiro no banco

O vive a expectativa de mais um grande jogo pela . A equipe francesa visita o Real Madrid, nessa terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Para esse duelo foi cogitado que o time comandado por Thomas Tuchel entrasse com um poderoso quarteto ofensivo, formado por Neymar, Mbappé, Icardi e Di María, mas informações do Le Parisien apuradas pela Goal, apontam que Neymar começará no banco de reservas.

"Podemos fazer muitas coisas, eu decidirei amanhã de manhã. Eles [Icardi e Di María] jogaram muito bem quando Neymar e Kylian [Mbappé] estavam ausentes. Kylian não começou conosco na Champions League e Ney ainda não jogou. Talvez jogemos com os quatro, talvez não jogemos com os quatro", disse Tuchel em entrevista coletiva.

Tuchel já tinha confirmado que Neymar vinha treinando bem e que pensava na possibilidade de começar a partida com o camisa 10, o que faria com que um dos meio-campistas fosse sacado. Porém, Tuchel entende que é necessário um meio de campo mais pegador na marcação, por isso, optou por deixar três meias de bom passe e com características de marcação com Gueye, Marquinhos e Verratti.

O treinador alemão destacou, já na coletiva da última segunda-feira (25), que teria de fazer uma escolha e disse confiar na inteligência de seus jogadores. A saída de Neymar deve confirmar a presença de Mbappé no time titular.

"É claro que uma decisão difícil pode ser tomada, mas confio nos meus jogadores, eles estão prontos para aceitá-la, você tem que ser inteligente", falou Tuchel.

O PSG já está classificado para o mata-mata da Champions League, enquanto o Real Madrid está perto da vaga, mas uma combinação de resultados nas duas últimas rodadas pode tirar a equipe espanhola da fase eliminatória.

Provável escalação do PSG contra o : Navas, Meunier, T. Silva (c), Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Icardi e Mbappé.