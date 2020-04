Neymar e Mbappé podem bater qualquer um se tiverem atitude certa, aposta francês

Sagna disse que dupla do PSG pode conquistar a Champions League pelo clube e que esse não é o momento de uma transferência do francês ao Real Madrid

O grande objetivo de Neymar e Mbappé no é dar o título inédito da ao clube francês. As eliminações precoces nas duas últimas edições da competição, com o brasileiro machucado em ambas, deixou muitos torcedores desconfiados, mas para Bacary Sagna, a dupla certamente pode conquistar o tão sonhado título.

Em entrevista exclusiva a Goal, o francês disse que quando jogam juntos e com a atitude certa, ninguém pode para os craques.

“Sempre que Neymar e Mbappe jogam e têm a atitude certa em campo, podem vencer qualquer um”.

O zagueiro, que atuou pela seleção da entre 2007 e 2016, também disse que o Paris tem boas chances de ganhar a Champions, desde que jogue com confiança e não olhe para as eliminações do passado.

“Eles têm uma boa chance de ganhar a Liga dos Campeões. O Paris está em um bom caminho, desde que jogue com confiança e não pense no que aconteceu no passado na Liga dos Campeões. Eles têm uma chance muito boa”.

Contra o , pelas oitavas de final da atual edição da Champions, Sagna também revelou que não esperava que o PSG fosse conseguir a virada, ainda mais com Mbappé fora do jogo e Neymar voltando de lesão.

"Quando jogaram contra o Dortmund, eu não esperava que eles vencessem, porque senti que ainda tinham medo de perder. Mas foi diferente".

Na partida em questão, Neymar fez um grande jogo, chamou a responsabilidade e marcou o primeiro gol do Paris, que saiu com a vitória por 2x0 e com a classificação. E de acordo com Sagna, a torcida pode ficar esperançosa se o craque brasileiro continuar jogando assim.

“Quando você vê Neymar voltando como ele fez contra o Dortmund, é um ótimo sinal”.

Enquanto o camisa 10 do PSG é constantemente especulado para retornar ao Barcelona, Mbappé é um dos grandes desejos de Florentino Pérez para reforçar o Real Madrid. Mas Sagna acredita que o francês deva ficar mais um tempo em Paris, principalmente diante da possibilidade de conquistar a Champions.

“Eu acho que jogar mais uma temporada em Paris seria bom para ele [Mbappe]. Antes de partir, seria bom ter sucesso com Paris”.

Já classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, o PSG é um dos grandes favoritos a ganhar essa edição da competição. Porém, diante da pandemia do novo coronavírus, ninguém sabe como será o futuro do torneio, que corre até o risco de ser cancelado nesta temporada.