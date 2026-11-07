Movimentação secreta e reuniões decisivas: Wenger vai virar os cálculos de Infantino?

Um confronto inesperado desponta no horizonte pela presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), depois que aumentaram as especulações sobre a possibilidade de o francês Arsène Wenger entrar na corrida das próximas eleições, para enfrentar o atual presidente Gianni Infantino, que busca obter um novo mandato apesar da polêmica levantada ao seu redor no último período.

De acordo com o site "Foot Mercato", citando o jornal "L'Équipe", o nome do ex-treinador do Arsenal é mencionado com força como um dos principais candidatos possíveis para enfrentar Infantino nas eleições marcadas para o próximo dia 18 de março, na capital marroquina, Rabat.

Wenger, de 77 anos, ainda não tomou sua decisão final, mas pode anunciar sua posição até a metade da próxima semana, após uma série de reuniões que têm o objetivo de convencê-lo a disputar a corrida. Depois de um longo período de hesitação, os dados indicam que o treinador francês está mais próximo do que nunca de estudar a opção de se candidatar.

O nome de Wenger representa uma carta importante para as partes que buscam enfrentar Infantino, já que o treinador francês goza de ampla fama mundial, além de sua longa experiência no futebol e de suas relações estendidas dentro do continente africano e da Ásia.

Além disso, o fato de ele não pertencer à União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) pode lhe conceder aceitação junto a um número de federações nacionais, em um momento em que os relatos indicam a existência de vozes dentro dos corredores da FIFA que apoiam a ideia de sua candidatura e trabalham para convencê-lo a disputar a competição.

Ainda assim, o fato de Wenger ter atingido os 77 anos significa que, em caso de vitória, ele só estaria habilitado a um único mandato de quatro anos, segundo o que relataram os relatórios.

O possível desafio a Infantino não se limita apenas a Wenger, já que Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, também anunciou sua intenção de disputar a presidência da FIFA, o que abre a porta para uma corrida eleitoral que pode ter mais de um candidato enfrentando o atual presidente.