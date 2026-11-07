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Arsenal Women FC v SC Corinthians - FIFA Women's Champions Cup 2026 FinalGetty Images Sport
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Movimentação secreta e reuniões decisivas: Wenger vai virar os cálculos de Infantino?

A. Wenger
Itália x França
Itália
França
Liga das Nações A
Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Tchéquia x Espanha
Tchéquia
Espanha
Sérvia x Alemanha
Sérvia
Alemanha
Egito x Malawi
Egito
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Arábia Saudita x República da Coreia
Arábia Saudita
República da Coreia
Amistosos
Jordânia x Austrália
Jordânia
Austrália
Argélia x Togo
Argélia
Togo
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Itália
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Croácia
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Espanha
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Egito
Malaui
Marrocos
Níger
Arábia Saudita
Coreia do Sul
Jordânia
Austrália
Argélia
Togo

Possível reviravolta na Fifa

Um confronto inesperado desponta no horizonte pela presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), depois que aumentaram as especulações sobre a possibilidade de o francês Arsène Wenger entrar na corrida das próximas eleições, para enfrentar o atual presidente Gianni Infantino, que busca obter um novo mandato apesar da polêmica levantada ao seu redor no último período.

De acordo com o site "Foot Mercato", citando o jornal "L'Équipe", o nome do ex-treinador do Arsenal é mencionado com força como um dos principais candidatos possíveis para enfrentar Infantino nas eleições marcadas para o próximo dia 18 de março, na capital marroquina, Rabat.

Wenger, de 77 anos, ainda não tomou sua decisão final, mas pode anunciar sua posição até a metade da próxima semana, após uma série de reuniões que têm o objetivo de convencê-lo a disputar a corrida. Depois de um longo período de hesitação, os dados indicam que o treinador francês está mais próximo do que nunca de estudar a opção de se candidatar.

O nome de Wenger representa uma carta importante para as partes que buscam enfrentar Infantino, já que o treinador francês goza de ampla fama mundial, além de sua longa experiência no futebol e de suas relações estendidas dentro do continente africano e da Ásia.

Além disso, o fato de ele não pertencer à União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) pode lhe conceder aceitação junto a um número de federações nacionais, em um momento em que os relatos indicam a existência de vozes dentro dos corredores da FIFA que apoiam a ideia de sua candidatura e trabalham para convencê-lo a disputar a competição.

Ainda assim, o fato de Wenger ter atingido os 77 anos significa que, em caso de vitória, ele só estaria habilitado a um único mandato de quatro anos, segundo o que relataram os relatórios.

O possível desafio a Infantino não se limita apenas a Wenger, já que Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, também anunciou sua intenção de disputar a presidência da FIFA, o que abre a porta para uma corrida eleitoral que pode ter mais de um candidato enfrentando o atual presidente.

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