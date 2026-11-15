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O Barcelona segue com suas movimentações para reforçar a defesa durante a próxima janela de transferências de inverno. O clube enviou um emissário para acompanhar a partida entre Argentina e Uruguai no estádio "La Bombonera", a fim de observar o argentino Lisandro Martínez, além de uma promessa uruguaia que não teve oportunidade de entrar em campo.

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Segundo informou o jornal espanhol Sport, Deco e Hansi Flick continuam irredutíveis quanto à necessidade de contratar um novo zagueiro durante a janela de transferências de inverno, apesar das grandes dificuldades que envolvem essa missão.

A diretoria esportiva do Barcelona segue trabalhando para fechar esse negócio, depois que as diferentes movimentações realizadas pelo clube ao longo das últimas semanas fracassaram em chegar a qualquer acordo.

A busca por um zagueiro central continua, com os responsáveis técnicos seguindo na análise das opções disponíveis no mercado de transferências, em busca do jogador adequado, capaz de elevar o nível da equipe, sem comprometer o delicado equilíbrio financeiro que se impõe dentro do clube.

O mercado de transferências europeu já registrou movimentações de vários clubes que detectaram a presença de representantes do Barcelona acompanhando de perto alguns zagueiros, entre eles Ylltch, Nygstad e Vusković.

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Relatos haviam revelado dias atrás o fracasso das tentativas feitas pelo clube catalão de convencer o Bayern de Munique a emprestar seu zagueiro Jonathan Tah a partir de janeiro.

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O Barcelona segue atuando em mais de uma frente, na esperança de encontrar um dos zagueiros capazes de dar mais solidez à linha defensiva sob o comando de Flick.

Por outro lado, o período de paralisação das seleções abre novas frentes para o clube catalão, que sabe que não pode desperdiçar oportunidades como essas para continuar em busca de um reforço defensivo que Hansi Flick considera uma necessidade indispensável.

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Duas opções distintas na mesa do Barcelona

De acordo com as informações obtidas pelo Sport, o Barcelona enviou um de seus representantes ao estádio La Bombonera para acompanhar a partida entre Argentina e Uruguai, disputada na madrugada de sábado e encerrada com a vitória da seleção uruguaia pelo placar de 2 a 1.

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Um dos olheiros do clube catalão viajou à capital argentina, Buenos Aires, para observar alguns dos jogadores convocados participantes da partida e avaliar seu nível de perto.

As mesmas informações apontaram para a existência de dois nomes completamente distintos em termos de potencial e experiência, sendo que um deles pode acabar vestindo a camisa do Barcelona no próximo período, conforme o que resultar dos desdobramentos do mercado de transferências.

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Lisandro Martínez, zagueiro argentino de 28 anos, aparece no topo da lista de jogadores observados pelo Barcelona, um nome que foi vinculado publicamente ao clube catalão ao longo das últimas semanas.

O contrato de Martínez com o Manchester United se encerra ao fim da atual temporada, e ele é considerado um dos jogadores de grande experiência, apesar de ser afetado pela má fase pela qual passa o clube inglês.

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O zagueiro argentino se destaca pela grande força nos duelos individuais e nos embates diretos, apesar da baixa estatura, de 1,76 metro.

Ainda assim, a chegada de um treinador como Mauricio Pochettino ao comando técnico do Manchester United pode abrir uma nova página no futuro de Lisandro Martínez no time.

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Até poucos dias atrás, o jogador não escondia, seja publicamente ou em suas conversas particulares, o desejo de deixar o Manchester United e rumar para uma nova experiência o quanto antes.

Lisandro Martínez participou da partida inteira, ao longo dos 90 minutos, e registrou 90 intervenções, entre elas 71 passes certos de um total de 78, com índice de acerto de 91%, além de seis recuperações de bola e três cortes, vencendo dois de quatro duelos.

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O zagueiro argentino não fez uma partida ruim, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu fazer nada para evitar a derrota da seleção de seu país.

Um talento em busca de uma oportunidade

Já o segundo nome que o Barcelona quis observar pertence à lista de talentos que surgem periodicamente no futebol uruguaio, trata-se de Juan Rodríguez, zagueiro canhoto de 21 anos, que atualmente joga pelo Cagliari.

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Rodríguez é considerado um jogador titular indispensável em sua equipe, e as avaliações indicam que ele vem apresentando níveis notáveis durante os primeiros meses da temporada, depois de sua evolução ter dado um grande salto.

O jogador também se tornou um elemento habitual na convocação da seleção do Uruguai, mas ainda desempenha o papel de reserva no momento, atrás de alguns nomes de destaque, entre eles Ronald Araújo e o experiente zagueiro José María Giménez.

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Juan Rodríguez não teve um minuto sequer durante o confronto contra a Argentina, o que privou o Barcelona da oportunidade de acompanhá-lo em campo e avaliar seu nível de perto.

O técnico Diego Forlán preferiu apostar em Ronald Araújo e Matías Olivera na dupla de zaga, sem fazer qualquer substituição nessa posição durante toda a partida, deixando Rodríguez no banco de reservas até o apito final.

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As duas opções são completamente distintas quanto à natureza do potencial; enquanto Lisandro Martínez representa uma opção dotada de experiência e capaz de oferecer um acréscimo imediato, Juan Rodríguez personifica um projeto de zagueiro promissor com um grande futuro.

No momento, o preço do zagueiro uruguaio ainda é relativamente razoável no mercado de transferências, já que as estimativas apontam que o Cagliari não concordará com sua saída por menos de 15 milhões de euros.

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O Cagliari havia pago ao Peñarol cerca de 4,5 milhões de euros para contratar o jogador, isso há pouco mais de um ano.