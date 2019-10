Modric se lesiona e dá outra dor de cabeça a Zidane no Real Madrid

Meio-campista croata machucou a quadríceps da coxa direita e ainda não tem prazo para retornar

Zinedine Zidane tem mais uma dor de cabeça para lidar no . Trata-se da lesão do meio-campista Luka Modric. O atual detentor da Bola de Ouro sofreu uma pancada na partida da contra o , pelas Eliminatórias da e teve detectada uma contusão no quadríceps da coxa direita.

O fato foi anunciado pelo próprio clube de Madri e o tempo de recuperação não foi revelado. O comunicado indica que ele está pendente de evolução. Por se tratar de uma contusão muscular, a ideia é que Modric não fique tanto tempo fora do time.

Ainda assim, é difícil esperar que ele esteja de volta para a partida contra o Mallorca, no sábado (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Iberostar. O problema é que, na sequência, os Blancos enfrentam o pela , e depois disputam o clássico nacional contra o Barcelona. As duas partidas acontecem foram de casa.

Esse começo de temporada tem sido caótico para o Real Madrid no quesito de lesões, e particularmente para Modric. Na temporada passada o croata não perdeu um jogo sequer por lesão, mas a partir da virada de campanha tudo mudou. Ele perdeu cinco partidas no mês de setembro e agora pode perder mais algumas.

Em resumo, esta é a décima primeira lesão de Modric desde sua chegada à capital da . O joelho e o tornozelo foram duas das áreas mais atingidas por um jogador que geralmente não perde muitos jogos. Esta temporada, porém, já perdeu cinco...