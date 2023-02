Milan x Atalanta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 24ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

Monza e Milan se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 14h (de Brasília), no Estádio Brianteo, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em quarto lugar com 44 pontos, o Milan vem de duas vitórias consecutivas, e agora busca a terceira para permanecer dentro do G-4. Maignan, Bennacer e Calabria continuam desfalcando os Rossoneri.

Já a Atalanta perdeu na rodada passada e acabou caindo para a sexta posição, com 41 pontos. Demiral é desfalque por suspensão, enquanto Zapata e Pasalic estão lesionados.

Prováveis escalações

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Lookman, Hojlund.

Desfalques

Milan

Mike Maignan, Ismael Bennacer e Davide Calabria continuam no departamento médico.

Atalanta

Duvan Zapata e Mario Pasalic estão lesionados, enquanto Merih Demiral cumpre suspensão.

Quando é?