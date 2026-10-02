Mensagem sem resposta: a faísca que acendeu a Guerra Fria entre Mbappé e Dembélé

Por trás das declarações tranquilas e dos sorrisos diante da imprensa, parece que a relação entre Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé ainda carrega muita tensão. Depois que a dupla tentou negar a existência de qualquer desentendimento entre eles, o site "Foot Mercato" revelou novos detalhes que indicam que a crise não terminou, e que o mal-entendido entre as estrelas da seleção francesa talvez tenha deixado uma marca mais profunda do que a que veio à tona.

Mbappé havia afirmado recentemente que conversou com Dembélé, ressaltando a inexistência de qualquer tensão entre eles, mas o jornal "L'Équipe" apontou que a realidade dentro da concentração da seleção francesa é mais complexa, e que as declarações do capitão dos Bleus surpreenderam vários dos próximos a Dembélé.

De acordo com os relatos, não houve contato efetivo entre os jogadores antes do início da concentração em Clairefontaine, com exceção de uma mensagem que um deles enviou ao outro e que não obteve resposta. Com a chegada de Mbappé à concentração, ele se surpreendeu com a reação de Dembélé, que parecia irritado com a forma como a crise foi conduzida.

Dembélé, por sua vez, havia tentado encerrar a polêmica durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra a Itália, afirmando que o assunto não passava de "pequenos atritos nas redes sociais", garantindo que não liga para isso nesta idade, e que se senta ao lado de Mbappé à mesa de refeições e não há problema algum entre eles.









Os detalhes revelam que o mal-entendido não partiu de apenas um lado, já que parece que Mbappé não esperava que a irritação do companheiro perdurasse por todo esse período, especialmente diante da existência de desentendimentos verbais anteriores que não haviam chegado a esse ponto.

Em contrapartida, o "L'Équipe" indica que a relação entre os jogadores já não é a mesma de antes, e que alguns integrantes da seleção acreditam que o que ocorreu pode deixar uma marca de longo prazo na relação deles.

O círculo próximo de Mbappé também passou por uma mudança notável durante a atual concentração, após ele ter se tornado mais próximo de Michael Olise, num momento em que Dembélé e Mbappé não demonstraram a sintonia habitual entre eles.

E enquanto as duas estrelas insistem em negar a existência de uma crise, o clima dentro da seleção francesa parece mais próximo de uma guerra fria silenciosa, longe dos olhos das câmeras.