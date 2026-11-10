Os bastidores do Barcelona vivem um clima de preocupação com o início da última data Fifa de 2026, depois que o retorno dos jogadores das convocações das seleções nacionais se tornou uma fonte recorrente de dor de cabeça dentro do clube catalão, que desta vez espera evitar o cenário de lesões e recuperar todos os seus atletas sem novas baixas.

O jornal espanhol "Marca" noticiou que o Barcelona acompanha com cautela a participação de seus jogadores internacionais, diante de experiências anteriores dolorosas, que viram o retorno de vários de seus astros com lesões significativas, que custaram ao time o afastamento deles por longos períodos ou os impediram de apresentar seu melhor rendimento em fases decisivas da temporada.

O caso do brasileiro Raphinha se destaca como uma das principais fontes de preocupação, após ter sofrido lesão nas últimas três datas Fifa em que participou com a seleção de seu país. O começo foi durante a última data Fifa da temporada 2025-2026, quando sofreu uma lesão que afetou seu rendimento na fase final da temporada, antes de seu sofrimento se renovar durante a Copa do Mundo e, em seguida, sofrer uma nova recaída na última data Fifa.

Por conta desses antecedentes, a comissão técnica do Barcelona alertou o jogador sobre a necessidade de ter cautela e evitar riscos, especialmente porque os próximos jogos da seleção brasileira são amistosos e não justificam arriscar sua integridade.

Por sua vez, Raphinha parece ciente da situação, após já ter conversado com o técnico italiano da seleção, Carlo Ancelotti, sobre a necessidade de distribuir os minutos de sua participação, diante de sua recuperação não estar completa a 100%.

O astro brasileiro disse, durante a cerimônia de renovação de seu contrato com o Barcelona na semana passada: "Ancelotti sabe que deve distribuir os minutos de jogo. Também será difícil para a seleção se eu me lesionar. Nós conversamos, e ele sabe que estou me recuperando da minha última lesão. Sinto-me bem, mas ainda não recuperei minha prontidão a 100%. A torcida do Barcelona não precisa se preocupar, pois eu cuido bem de mim mesmo".

A preocupação catalã não se limita a Raphinha, já que a experiência do holandês Frenkie de Jong permanece fortemente presente, depois que ele voltou de sua participação com a seleção de seu país durante a Copa do Mundo com uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por cerca de quatro meses.

De Jong foi alvo de críticas na época por não ter recebido descanso suficiente durante o torneio realizado nos Estados Unidos, além do atraso em seu retorno ao Barcelona para realizar os exames médicos necessários, antes de ficar clara a gravidade da lesão e suas consequências.

O meio-campista holandês voltou aos gramados há poucos dias e apresentou bons desempenhos que confirmaram sua recuperação, além de ter sido um dos elementos titulares no confronto contra o Atlético de Madri no último domingo, mas o técnico alemão Hansi Flick certamente não deseja perder seus serviços novamente por causa de uma nova lesão.

Em contrapartida, o Barcelona optou por lidar com cautela com o caso de Lamine Yamal, após ter sido decidido seu corte do jogo da seleção espanhola contra a República Tcheca, por sentir dores no joelho.

Espera-se que o jogador passe alguns dias em Barcelona para se recuperar e acompanhar sua condição, na esperança de que suas dores melhorem o suficiente para permitir seu retorno à participação no jogo seguinte, contra a Inglaterra.

Entre as lesões anteriores de Raphinha, a longa ausência de De Jong e a preocupação em torno do caso de Lamine Yamal, o Barcelona aguarda o fim da data Fifa com o menor dano possível, na esperança de que os dias de seleções não se transformem em um novo pesadelo que complique os planos de Flick na próxima fase.