Mbappé e Yamal estragaram a receita da Bola de Ouro por causa de uma "pitada de sal"?

A conquista da Bola de Ouro de 2026 por Harry Kane, astro do Bayern de Munique, não foi apenas uma vitória de números e feitos dentro de campo, mas também abriu as portas para outro questionamento, relacionado ao papel das declarações à imprensa de seus concorrentes, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, na disputa pelo prêmio.

Isso aconteceu depois que os dois astros fizeram declarações contundentes para reforçar que mereciam a vitória, em um momento em que os jornalistas votavam para escolher o melhor do mundo.

A pressão de Mbappé sobre os jornalistas

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, em setembro passado, Mbappé, astro do Real Madrid, reiterou sua confiança de que merecia conquistar o prêmio, afirmando acreditar que tinha chance de vencê-lo e que esse era um de seus objetivos próximos, antes de ir ainda mais longe ao declarar: "Não acredito que algum jogador tenha feito uma temporada melhor do que eu".

Mbappé também destacou que a Bola de Ouro é um prêmio individual, citando a era de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e afirmando que o prêmio não é concedido a jogadores comuns, mas àqueles que apresentam níveis excepcionais, chegando a indicar que votaria em si mesmo caso lhe pedissem para escolher o vencedor.

Mbappé não se limitou a expressar sua ambição de vencer, mas se apresentou como o mais merecedor do prêmio, baseando-se em seus números de gols, após ter marcado 42 gols em 44 partidas competitivas pelo Real Madrid durante a temporada avaliada, além de seu brilho na Copa do Mundo, cuja artilharia liderou com 10 gols.

Apesar da força desses números, o astro francês não conquistou títulos importantes com seu clube ou com a seleção de seu país durante a mesma temporada, o que deu a seus concorrentes, com Kane à frente, vantagem no critério das conquistas coletivas.

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Yamal entra na polêmica pública

Já Lamine Yamal, astro do Barcelona, entrou por sua vez em uma polêmica pública com Mbappé a respeito dos critérios de escolha do vencedor, após destacar que fez uma temporada marcante com seu clube e com a seleção da Espanha, e que possui o necessário para disputar o prêmio, mas gerou uma controvérsia ainda maior com suas declarações sobre o valor dos gols na definição da identidade do vencedor.

Yamal afirmou, em entrevista à Movistar Plus, que a Bola de Ouro deve ser concedida ao melhor jogador do mundo, e não a um jogador que marca 80 gols, esclarecendo que marcar esse número de gols merece o prêmio de artilheiro, enquanto a Bola de Ouro representa uma homenagem diferente, antes de acrescentar que muitos não entendem a diferença entre as duas coisas.

As declarações de Yamal foram interpretadas como uma alusão a Mbappé, que brilhou de forma excepcional no nível individual durante a temporada passada.

Yamal já havia afirmado, em declarações anteriores durante o mês de setembro, que não precisava implorar por votos aos jornalistas, destacando que fez um trabalho impressionante com o Barcelona e com a seleção da Espanha, e que agradeceria aos seus companheiros caso vencesse o prêmio.

Mas suas declarações posteriores sobre o fato de que o jogador que marca um número enorme de gols não merece a Bola de Ouro deram ao debate um rumo diferente, depois de parecerem diminuir a importância de uma das principais armas que Mbappé e Kane possuíam.

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Momento fatal

Essas declarações ganham uma importância especial considerando seu momento, pois foram feitas durante o período de votação do júri, composto por 100 jornalistas esportivos que representam os países mais bem classificados na lista da Federação Internacional de Futebol, antes do encerramento da votação em 28 de setembro, cabendo a cada jornalista escolher dez jogadores e ordená-los conforme sua preferência.

Dessa forma, as declarações de Mbappé e Yamal não foram meras opiniões passageiras sobre o prêmio, mas surgiram enquanto os votantes já definiam suas posições em relação aos candidatos.

A partir daí, é possível levantar a hipótese de que essa campanha midiática tenha surtido efeito contrário para seus autores, pois talvez alguns jornalistas tenham sentido que a reiteração constante do merecimento da vitória representava uma tentativa de influenciar suas decisões ou pressioná-los, em vez de deixar que o desempenho dentro de campo falasse por si mesmo.

Não há provas de que as declarações dos dois astros tenham mudado votos específicos, mas o tom usado por cada um deles pode ter influenciado a imagem que alguns votantes formaram dos candidatos, especialmente em uma disputa extremamente acirrada.

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Kane entendeu o jogo?

Por outro lado, as declarações de Kane se caracterizaram por um grau maior de equilíbrio, pois ele evitou entrar em uma polêmica direta com seus concorrentes e se concentrou em falar sobre seu desempenho, seus companheiros e as conquistas alcançadas pelo Bayern de Munique e pela seleção da Inglaterra.

O atacante inglês afirmou, em entrevista ao jornal espanhol "Marca", que não gosta de falar muito sobre si mesmo, antes de descrever a temporada passada como a melhor de sua carreira, nos níveis individual e coletivo, reiterando que marcar 73 gols durante a temporada fala por si mesmo, e agradecendo aos seus companheiros e a todos que o ajudaram a alcançar esse número.

Kane também demonstrou um grau claro de respeito pela disputa, ao reconhecer a dificuldade de escolher entre um grupo de jogadores que fizeram temporadas excepcionais, afirmando que a decisão cabe aos jornalistas e que ele não pode controlar a forma como avaliam os candidatos.

E, em vez de se apresentar como a única opção, reconheceu que os demais concorrentes possuem, por sua vez, fortes argumentos para vencer, um discurso que pode ter fortalecido sua imagem como um jogador confiante em suas conquistas, mas que não busca impor sua opinião aos votantes.

Os números falam por si mesmos

No nível dos números, Kane tinha um argumento forte difícil de ignorar: marcou 61 gols em diversas competições com o Bayern de Munique durante a temporada 2025-2026, contra 42 gols de Mbappé pelo Real Madrid e 24 gols de Yamal pelo Barcelona em competições de clubes.

Somando seus gols com a seleção da Inglaterra, o número do atacante inglês subiu para 73 gols, além de oito assistências em 65 partidas, tendo também conquistado a Chuteira de Ouro europeia e contribuído para a vitória do Bayern no Campeonato Alemão, na Copa da Alemanha e na Supercopa da Alemanha.

Esses números não foram apenas um grande saldo de gols, mas também vieram em consonância com os critérios oficiais do prêmio, que colocam o desempenho individual decisivo e brilhante à frente das considerações, seguido pelo desempenho coletivo e pelos títulos, e, por fim, pela conduta e pelo espírito esportivo.

Dessa forma, Kane uniu a superioridade individual às conquistas coletivas, enquanto Mbappé carecia dos grandes títulos que sustentassem seu currículo, e o saldo de gols de Yamal não chegava perto dos números do atacante inglês, apesar de suas contribuições na criação de gols e de suas conquistas com o Barcelona e com a seleção da Espanha.

No fim das contas, não se pode afirmar com certeza que as declarações de Mbappé e Yamal contribuíram de forma direta para a conquista da Bola de Ouro por Kane, mas é possível que lhe tenham concedido uma vantagem indireta na disputa pelo prêmio.