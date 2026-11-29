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O Borussia Dortmund desperdiçou uma oportunidade de ouro de assumir a liderança isolada da Bundesliga e ampliar a vantagem sobre o Bayern de Munique ao perder em casa para o Bayer Leverkusen por 2 a 1. O confronto bagunçou as contas da disputa e impôs ao Dortmund sua primeira derrota na Bundesliga nesta temporada.

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O Signal Iduna Park recebeu, na noite de domingo, o duelo entre as duas equipes pela 11ª rodada da Bundesliga, mas o Dortmund não conseguiu aproveitar o tropeço do Bayern de Munique, que ficou no empate sem gols com o Hamburgo no sábado. Com isso, a diferença entre os dois segue em apenas um ponto, depois que os donos da casa desperdiçaram uma chance preciosa de abrir vantagem sobre o atual campeão.

O Dortmund começou a partida de forma perfeita e não demorou a sair na frente: Felix Nmecha enganou toda a defesa do Leverkusen e marcou um belo gol aos oito minutos, mostrando tranquilidade diante do goleiro Mark Flekken, para dar ao time uma vantagem precoce que incendiou as arquibancadas.

O gol, porém, não bastou para impor domínio na partida. O Leverkusen logo recuperou o equilíbrio e passou a ameaçar a meta dos donos da casa com uma série de tentativas perigosas, aproveitando os espaços deixados pela defesa do Dortmund.

O goleiro suíço Gregor Kobel se tornou um dos grandes destaques do primeiro tempo ao defender com categoria a finalização de Patrik Schick aos 23 minutos, antes de voltar a aparecer para espalmar dois chutes perigosos de Ibrahim Maza, aos 25, e de Alfonso Moreira, aos 31.

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Apesar da superioridade ofensiva dos visitantes em vários momentos, o Dortmund manteve a vantagem, e seus jogadores chegaram a acreditar que haviam ampliado o placar antes do intervalo, quando Nico Schlotterbeck subiu para um cruzamento e mandou para as redes de cabeça aos dois minutos de acréscimo.

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A festa dos donos da casa, no entanto, durou pouco: o árbitro anulou o gol por impedimento de Guirassy, que também atrapalhou a visão do goleiro Flekken, e o placar se manteve inalterado até o apito final do primeiro tempo.

Lesão preocupante e apreensão no Dortmund

Os problemas do Dortmund não se limitaram à pressão ofensiva do Leverkusen. A equipe sofreu outro golpe com a saída do meio-campista grego Konstantinos Karetsas, lesionado aos 39 minutos, após um choque com Facundo Medina.

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O jogador deixou o campo com dores no joelho direito, cena que gerou preocupação no elenco, sobretudo porque ele já havia desfalcado a equipe nesta temporada por causa de uma lesão ligamentar e de problemas circulatórios.

Kobel também sofreu uma torção no tornozelo durante o primeiro tempo e precisou de atendimento, mas conseguiu seguir em campo até o fim, ao contrário do companheiro grego.

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O Leverkusen vira o jogo, e o Dortmund paga o preço

No início do segundo tempo, o Dortmund tentou controlar o ritmo da partida e reduzir o perigo do adversário, mas não mostrou a solidez necessária e deixou amplos espaços para os jogadores do Leverkusen, que continuaram construindo jogadas e se aproximando da área.

Os donos da casa, por sua vez, pareciam mais inclinados a recuar e apostar nos contra-ataques em busca de um segundo gol que liquidasse o confronto, mas essa postura não impediu os visitantes de manter a pressão.

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Niko Kovač tentou dar mais vida ao ataque com ajustes no posicionamento de seus jogadores, aproveitando a velocidade de Maximilian Beier para reforçar a linha de frente ao lado de Silva, mas o Dortmund não conseguiu retomar a iniciativa.

O ponto de virada veio aos 69 minutos, quando Patrik Schick aproveitou um escanteio cobrado por Alex García e subiu com sucesso para cabecear para as redes, empatando para o Leverkusen e punindo o recuo dos donos da casa.

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Os visitantes não pararam por aí e continuaram explorando a desorganização do Dortmund, até que Ezequiel Fernández marcou o segundo gol aos 80 minutos, virando de vez o placar e colocando sua equipe à frente, para espanto da torcida no Signal Iduna Park.

O Dortmund tentou reagir nos minutos restantes, mas não encontrou o caminho de volta, e a partida terminou com uma derrota dolorosa diante de sua torcida, a primeira da equipe na Bundesliga nesta temporada.

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Com esse resultado, o Dortmund (24 pontos) desperdiçou o presente do Bayern de Munique (23 pontos) e não soube aproveitar o tropeço do rival diante do Hamburgo, enquanto o Leverkusen chegou a 22 pontos e se aproximou ainda mais do adversário, reduzindo a diferença para apenas dois pontos e reacendendo a briga pelo título da Bundesliga.

