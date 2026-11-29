O Signal Iduna Park recebeu, na noite de domingo, o duelo entre as duas equipes pela 11ª rodada da Bundesliga, mas o Dortmund não conseguiu aproveitar o tropeço do Bayern de Munique, que ficou no empate sem gols com o Hamburgo no sábado. Com isso, a diferença entre os dois segue em apenas um ponto, depois que os donos da casa desperdiçaram uma chance preciosa de abrir vantagem sobre o atual campeão.
O Dortmund começou a partida de forma perfeita e não demorou a sair na frente: Felix Nmecha enganou toda a defesa do Leverkusen e marcou um belo gol aos oito minutos, mostrando tranquilidade diante do goleiro Mark Flekken, para dar ao time uma vantagem precoce que incendiou as arquibancadas.
O gol, porém, não bastou para impor domínio na partida. O Leverkusen logo recuperou o equilíbrio e passou a ameaçar a meta dos donos da casa com uma série de tentativas perigosas, aproveitando os espaços deixados pela defesa do Dortmund.
O goleiro suíço Gregor Kobel se tornou um dos grandes destaques do primeiro tempo ao defender com categoria a finalização de Patrik Schick aos 23 minutos, antes de voltar a aparecer para espalmar dois chutes perigosos de Ibrahim Maza, aos 25, e de Alfonso Moreira, aos 31.
Apesar da superioridade ofensiva dos visitantes em vários momentos, o Dortmund manteve a vantagem, e seus jogadores chegaram a acreditar que haviam ampliado o placar antes do intervalo, quando Nico Schlotterbeck subiu para um cruzamento e mandou para as redes de cabeça aos dois minutos de acréscimo.
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A festa dos donos da casa, no entanto, durou pouco: o árbitro anulou o gol por impedimento de Guirassy, que também atrapalhou a visão do goleiro Flekken, e o placar se manteve inalterado até o apito final do primeiro tempo.
Lesão preocupante e apreensão no Dortmund
Os problemas do Dortmund não se limitaram à pressão ofensiva do Leverkusen. A equipe sofreu outro golpe com a saída do meio-campista grego Konstantinos Karetsas, lesionado aos 39 minutos, após um choque com Facundo Medina.
O jogador deixou o campo com dores no joelho direito, cena que gerou preocupação no elenco, sobretudo porque ele já havia desfalcado a equipe nesta temporada por causa de uma lesão ligamentar e de problemas circulatórios.
Kobel também sofreu uma torção no tornozelo durante o primeiro tempo e precisou de atendimento, mas conseguiu seguir em campo até o fim, ao contrário do companheiro grego.
O Leverkusen vira o jogo, e o Dortmund paga o preço
No início do segundo tempo, o Dortmund tentou controlar o ritmo da partida e reduzir o perigo do adversário, mas não mostrou a solidez necessária e deixou amplos espaços para os jogadores do Leverkusen, que continuaram construindo jogadas e se aproximando da área.
Os donos da casa, por sua vez, pareciam mais inclinados a recuar e apostar nos contra-ataques em busca de um segundo gol que liquidasse o confronto, mas essa postura não impediu os visitantes de manter a pressão.
Niko Kovač tentou dar mais vida ao ataque com ajustes no posicionamento de seus jogadores, aproveitando a velocidade de Maximilian Beier para reforçar a linha de frente ao lado de Silva, mas o Dortmund não conseguiu retomar a iniciativa.
O ponto de virada veio aos 69 minutos, quando Patrik Schick aproveitou um escanteio cobrado por Alex García e subiu com sucesso para cabecear para as redes, empatando para o Leverkusen e punindo o recuo dos donos da casa.
Os visitantes não pararam por aí e continuaram explorando a desorganização do Dortmund, até que Ezequiel Fernández marcou o segundo gol aos 80 minutos, virando de vez o placar e colocando sua equipe à frente, para espanto da torcida no Signal Iduna Park.
O Dortmund tentou reagir nos minutos restantes, mas não encontrou o caminho de volta, e a partida terminou com uma derrota dolorosa diante de sua torcida, a primeira da equipe na Bundesliga nesta temporada.
Com esse resultado, o Dortmund (24 pontos) desperdiçou o presente do Bayern de Munique (23 pontos) e não soube aproveitar o tropeço do rival diante do Hamburgo, enquanto o Leverkusen chegou a 22 pontos e se aproximou ainda mais do adversário, reduzindo a diferença para apenas dois pontos e reacendendo a briga pelo título da Bundesliga.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|+9
|24
D
V
V
E
V
|2
|11
|6
|5
|0
|30
|10
|+20
|23
E
E
V
E
V
|3
|11
|7
|2
|2
|23
|12
|+11
|23
E
V
V
V
D
|4
|11
|7
|1
|3
|34
|16
|+18
|22
E
V
V
V
V
|5
|11
|7
|1
|3
|26
|18
|+8
|22
V
V
V
D
D
|6
|11
|5
|4
|2
|24
|18
|+6
|19
E
V
D
V
V
|7
|11
|4
|4
|3
|18
|22
|-4
|16
E
V
E
V
D
|8
|11
|4
|3
|4
|27
|21
|+6
|15
V
V
D
D
E
|9
|11
|4
|2
|5
|17
|17
|0
|14
E
E
V
V
D
|10
|11
|3
|4
|4
|16
|15
|+1
|13
V
E
D
E
E
|11
|11
|3
|4
|4
|16
|16
|0
|13
V
D
E
E
V
|12
|11
|4
|1
|6
|21
|23
|-2
|13
V
D
D
D
D
|13
|11
|4
|1
|6
|17
|24
|-7
|13
D
D
D
V
D
|14
|11
|4
|1
|6
|10
|24
|-14
|13
E
D
V
D
D
|15
|11
|4
|0
|7
|16
|22
|-6
|12
D
D
V
D
V
|16
|11
|1
|4
|6
|6
|19
|-13
|7
D
E
D
D
E
|17
|11
|1
|4
|6
|9
|28
|-19
|7
D
D
D
E
E
|18
|11
|1
|2
|8
|15
|29
|-14
|5
E
D
D
E
V