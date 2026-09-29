Más notícias para o Bayern de Munique? Thomas Tuchel não quer poupar Harry Kane

"Sinceramente, eu preferia não fazer rodízio. Não tenho certeza se isso é possível. Meu cenário ideal seria entrar em campo repetidamente, com pelo menos seis ou sete jogadores da equipe titular em quem confiamos", disse Tuchel.

Assim, Kane não voltará exatamente descansado da pausa internacional XXL para Munique. A Inglaterra disputa a última das quatro partidas na próxima terça-feira à noite, contra a República Tcheca. Para o Bayern, a sequência na Bundesliga continua no sábado seguinte, fora de casa, contra o FC Augsburg.

A Inglaterra havia sido derrotada por 3 a 2 pela atual campeã mundial Espanha na primeira rodada - também porque Kane desperdiçou um pênalti.

Na terça-feira, acontece o jogo de ida contra a República Tcheca. Tuchel pediu: "Temos de ser proativos e dar tudo de nós. Não há margem para um jogo conservador ou econômico. É assim que o time quer jogar, é assim que nós queremos jogar, então vamos lá. Será um cenário diferente, um ambiente diferente e um desafio diferente."