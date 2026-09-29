Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-NATIONS-ENG-ESPAFP
Tim Ursinus
Traduzido por

Más notícias para o Bayern de Munique? Thomas Tuchel não quer poupar Harry Kane

Liga das Nações A
H. Kane
T. Tuchel
Bundesliga
Bayern de Munique
Tchéquia x Inglaterra
Tchéquia
Inglaterra

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, explicou em entrevista ao Standard que Harry Kane, do Bayern de Munique, estará "necessariamente" entre os titulares da seleção em "todos os quatro jogos" dos Three Lions na Nations League.

"Sinceramente, eu preferia não fazer rodízio. Não tenho certeza se isso é possível. Meu cenário ideal seria entrar em campo repetidamente, com pelo menos seis ou sete jogadores da equipe titular em quem confiamos", disse Tuchel.

Assim, Kane não voltará exatamente descansado da pausa internacional XXL para Munique. A Inglaterra disputa a última das quatro partidas na próxima terça-feira à noite, contra a República Tcheca. Para o Bayern, a sequência na Bundesliga continua no sábado seguinte, fora de casa, contra o FC Augsburg.

A Inglaterra havia sido derrotada por 3 a 2 pela atual campeã mundial Espanha na primeira rodada - também porque Kane desperdiçou um pênalti.

Na terça-feira, acontece o jogo de ida contra a República Tcheca. Tuchel pediu: "Temos de ser proativos e dar tudo de nós. Não há margem para um jogo conservador ou econômico. É assim que o time quer jogar, é assim que nós queremos jogar, então vamos lá. Será um cenário diferente, um ambiente diferente e um desafio diferente."

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google