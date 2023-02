Manchester United x Newcastle United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa da Liga Inglesa

Equipes se enfrentam na manhã deste domingo (26), pela grande decisão; veja como como acompanhar na TV e na internet

Vale a taça! Manchester United e Newcastle se enfrentam na tarde deste domingo (26), em Wembley, às 13h30 (de Brasília), pela grande final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Acompanhe também na GOAL os principais lances e estatísticas da partida em tempo real.

O Manchester United chega à grande final considerado como o favorito ao título. Em sua caminhada, os Red Devils venceram o Aston Villa (4 a 2), o Burnley (2 a 0), o Charlton (1 a 0) e o Nottingham Forest (3 a 0 e 2 a 0). Além disso, a equipe vermelha está empolgada após eliminar o Barcelona na Liga Europa.

Já o Newcastle vai em busca do seu primeiro título da Copa da Liga. Os Magpies passararam por: Bournemouth (1 a 0), o Leicester (2 a 0) e o Southampton (1 a 0 e 2 a 1). O técnico Howe deve contar com Joelinton e Willock, mesmo com a dupla se queixando de dores musculares.

Escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Newcastle: Karius; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Desfalques

Manchester United

Christian Eriksen, Donny van de Beek e Anthony Martial continuam no departamento médico.

Newcastle

Emil Krafth está lesionado, enquanto Anthony Gordon, Nick Pope e Martin Dubravka cumprem suspensão.

