Manchester City x Leeds United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Leeds United na manhã deste sábado (6), a partir das 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 35ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após assumir a liderança do campeonato com 79 pontos, o Manchester City entra em campo defendendo a sua posição para conquistar mais um título nacional. Os Citizens vêm de nove vitórias consecutivas. De Bruyne, com problema físico, é a única dúvida do time de Pep Guardiola.

Do outro lado, o Leeds não ganha há cinco rodadas e está na 17ª posição, com 30 pontos. A equipe visitante não poderá contar com Adams, Dallas e Sinisterra, machucados.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Aké, Rodri, Stones, Mahrez, Grealish, Gundogan, Álvarez e Haaland.

Leeds: Meslier, Firpo, Wober, Koch, Ayling, Roca, McKennie, Harrison, Summerville, Gnonto e Bamford.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Leeds

Adams, Dallas e Sinisterra estão no departamento médico.

Quando é?