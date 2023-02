Mallorca x Real Madrid o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 20ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Tentando encostar no líder, o Real Madrid visita o Mallorca na manhã deste domingo (5), às 10h (de Brasília), no Iberostar, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming.

Estacionado em décimo lugar com 25 pontos, o Mallorca tenta se recuperar no campeonato após perder o último jogo. O time terá o apoio de sua torcida para tentar vencer o poderoso rival.

Vindo de empate na rodada passada, o Real Madrid viu o Barcelona abrir cinco pontos de diferença na tabela. Os Merengues estão com o departamento cheio e não terá peças importantes como Kroos e Benzema.

Prováveis escalações

Escalação do provável Mallorca: Rajkovic; Gonzalez, Raillo, Valjent; Maffeo, Ruiz de Galarreta, Sanchez, Costa; Kadewere, Muriqi, Kang-in.

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Asensio, Rodrygo, Vinicius.

Desfalques

Real Madrid

Lucas Vázquez, Benzema, Kroos, Mendy e Militão estão todos no departamento médico.

Mallorca

José Copete está suspenso.

Quando é?