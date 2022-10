Mallorca x Espanyol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela 12ª rodada de La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Mallorca e Espanyol se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Iberostar Estádio, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o confronto em tempo real.

Na 12ª colocação do Campeonato Espanhol, o Mallorca chega para o confronto após vencer o Valencia por 2 a 1 na última rodada, e busca a segunda vitória consecutiva na competição.

Já o Espanyol ocupa a 14ª posição, com 10 pontos conquistados. A equipe chega para o duelo querendo a vitória, após dois jogos sem vencer.

Prováveis escalações

Escalação do provável Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Grenier, Iñigo Ruiz; Kang-in Lee e Muriqi.

Escalação do provável Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Sergi Darder, Vinícius Souza, Edu Expósito; Braithwaite, Javi Puado e Joselu.

Desfalques

Mallorca

Dominik Greif, Tinotenda Kadewere e Javi Llabrés, lesionados, desfalcam a equipe mandante.

Espanyol

Adrià Pedrosa e Rubén Sánchez, lesionados, desfalcam o Espanyol.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Iberostar Estádio – Palma, ESP