Lista dos mais valiosos do mundo: trio do Real Madrid e Barcelona presente com dois jogadores

O valor de mercado de Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, continuou em alta na última atualização do site "Transfermarkt", especializado em estatísticas de jogadores, com um aumento de 10 milhões de euros, chegando a 180 milhões, fazendo com que o francês ocupe a quarta posição mundial em valor de mercado.

Lamine Yamal, astro do Barcelona, e Erling Haaland, atacante do Manchester City, dividiram a liderança da lista, com um valor de 220 milhões de euros cada, enquanto Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, ficou em terceiro, com 200 milhões.

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Por outro lado, o valor de Vinícius Júnior, ponta do Real Madrid, recuou em 10 milhões de euros, para 130 milhões, deixando-o em décimo na lista, lembrando que ele já havia chegado a 200 milhões de euros entre os anos de 2024 e 2025.

A lista também incluiu Jude Bellingham, do Real Madrid, e Pedri, do Barcelona, além de 3 jogadores do Paris Saint-Germain.

Lista dos 10 jogadores mais valiosos do mundo:

Lamine Yamal (Barcelona): 220 milhões de euros Erling Haaland (Manchester City): 220 milhões de euros Kylian Mbappé (Real Madrid): 200 milhões de euros Michael Olise (Bayern de Munique): 180 milhões de euros (+10 milhões) Jude Bellingham (Real Madrid): 160 milhões de euros Pedri (Barcelona): 150 milhões de euros João Neves (Paris Saint-Germain): 140 milhões de euros Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 140 milhões de euros Vitinha (Paris Saint-Germain): 140 milhões de euros Vinícius Júnior (Real Madrid): 130 milhões de euros (-10 milhões)

A nova alta reflete um grande salto no valor de Olise ao longo de um ano, já que seu valor era de 130 milhões de euros em outubro de 2025.

Isso vem após uma temporada em que ele conquistou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Alemão e, em seguida, quebrou o recorde de Pelé em número de assistências em uma única edição da Copa do Mundo, com sete assistências, além de estar entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro, que será entregue no dia 26 de outubro, em Londres.



