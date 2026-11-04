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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Liderada por Mbappé e com Yamal, lista da artilharia pesada europeia tem agora Valverde

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Valencia x Real Madrid
Valencia
La Liga
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
K. Mbappe
F. Valverde
L. Yamal
M. Olise
H. Kane
Grécia
Espanha
Alemanha
England
França
Uruguai

Valverde deu a vitória ao Merengue com um gol nos acréscimos

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O uruguaio Federico Valverde, jogador do Real Madrid, manteve seu brilho ao marcar gols de fora da área, depois de anotar o terceiro gol de sua equipe nas redes do AEK Atenas, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Valverde marcou um gol com um chute indefensável, aos 90+2 minutos, dando à sua equipe a vitória por 3 a 2 fora de casa, e confirmando sua presença entre os principais destaques das cinco grandes ligas europeias na marcação de gols de longa distância.

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De acordo com uma estatística da rede "Sofascore", Valverde figura na lista dos jogadores que marcaram mais de 10 gols de fora da área por clubes das cinco grandes ligas europeias nas últimas três temporadas.

A lista é liderada pelo outro craque do Real Madrid, o francês Kylian Mbappé, com 17 gols, seguido por seu compatriota Michael Olise, ponta do Bayern de Munique (15).

A lista ficou assim:

  • Kylian Mbappé: 17 gols.
  • Michael Olise: 15 gols.
  • Lamine Yamal: 14 gols.
  • Harry Kane: 12 gols.
  • Hakan Çalhanoğlu: 12 gols.
  • Federico Valverde: 11 gols.

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