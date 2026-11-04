O uruguaio Federico Valverde, jogador do Real Madrid, manteve seu brilho ao marcar gols de fora da área, depois de anotar o terceiro gol de sua equipe nas redes do AEK Atenas, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Valverde marcou um gol com um chute indefensável, aos 90+2 minutos, dando à sua equipe a vitória por 3 a 2 fora de casa, e confirmando sua presença entre os principais destaques das cinco grandes ligas europeias na marcação de gols de longa distância.

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De acordo com uma estatística da rede "Sofascore", Valverde figura na lista dos jogadores que marcaram mais de 10 gols de fora da área por clubes das cinco grandes ligas europeias nas últimas três temporadas.

A lista é liderada pelo outro craque do Real Madrid, o francês Kylian Mbappé, com 17 gols, seguido por seu compatriota Michael Olise, ponta do Bayern de Munique (15).

A lista ficou assim: