Lei Pelé obriga jogo da seleção brasileira passar na TV aberta?

Apesar do que é previsto pela Lei Pelé, partida entre Peru e Brasil não terá transmissão em nenhuma emissora da TV aberta, até o momento

A seleção brasileira entrará em campo nesta terça-feira (13) pela segunda rodada das Eliminatórias para a de 2022, no Qatar, contra o Peru. Mas ao contrário do que costuma acontecer, a partida, que será disputada às 21h30 (de Brasília), não será transmitida em nenhuma emissora da TV aberta, até o momento, algo que claramente diverge do que é previsto pela Lei Pelé.

A razão pela qual a partida do ainda não foi confirmada na TV aberta está nas mudanças que aconteceram nas vendas dos direitos de transmissão da competição sul-americana. A Conmebol, que antes negociava os jogos em bloco, agora permite que as federações nacionais negociem individualmente os duelos de cada seleção.

Com isso, a TV Globo comprou os nove jogos do Brasil como mandante e irá transmití-los na TV aberta. No entanto, o confrontos que a seleção terá como visitante, seguem com algumas indefinições.

Até o momento, as partidas que o Brasil irá disputar fora de casa não foram adquiridas por nenhuma emissora da TV aberta, apesar de a Rede Globo já ter manifestado interesse em alguns jogos avulsos, assim como o SBT, que está transmitindo a Libertadores da América neste ano.

Com isso, a casa dos duelos do Brasil como visitante ainda não é conhecida, com exceção à partida de hoje, diante do , que, até o momento, será exibida apenas pelo EI Plus, plataforma digital do Esporte Interativo - a empresa aproveitou o momento para adquirir os direitos de transmissão de todas as partidas da segunda rodada das Eliminatórias, o que inclui a partida de hoje (13).

Foto: Miguel Schincariol/CBF

Mas o que diz a Lei Pelé?

De acordo com a Lei Pelé, legislação específica que prevê as normas gerais sobre a prática do futebol no Brasil, todas as partidas da seleção brasileira devem ser exibidas em pelo menos uma emissora da TV aberta nacional.

Apesar disso, o duelo entre Peru e Brasil terá, até o momento, transmissão exclusiva do EI Plus, plataforma de streaming que cobra R$ 19,90 pela assinatura mensal.

Confira abaixo o que a Lei Pelé determina:

Art. 84-A. Todos os jogos das Seleções Brasileiras de futebol, em competições oficiais, deverão ser exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de televisão aberta, com transmissão ao vivo, inclusive para as cidades brasileiras nas quais os mesmos estejam sendo realizados. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000).

Parágrafo único. As empresas de televisão de comum acordo, ou por rodízio, ou por arbitramento, resolverão como cumprir o disposto neste artigo, caso nenhuma delas se interesse pela transmissão. O órgão competente fará o arbitramento. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000).

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Governo pode exibir a partida na TV aberta?

A partir disso, o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, afirmou que o Governo está trabalhando para transmitir o duelo através da TV Brasil e já formalizou um pedido à CBF para tal.

Agora, a entidade brasileira teria que articular uma negociação com a Federação Peruana de Futebol, que, enquanto mandante, detém os direitos da partida.