Laporta derruba os astros... O Barcelona prepara surpresas bombásticas na janela de transferências

A semana passada não foi nada comum nos bastidores do Barcelona, já que o clube catalão passou por uma série de movimentos decisivos que confirmam que a diretoria está correndo contra o tempo para reformular o time antes do início da nova temporada.

Entre a venda de um dos principais jogadores formados na “La Masia”, a iminente saída de uma nova estrela, a decisão do clube de manter um de seus zagueiros e a busca contínua por um atacante de nível mundial, o Barcelona delineou as linhas gerais de seu novo projeto no mercado de transferências de verão.

O Barcelona anunciou a venda de Ansu Fati ao Mônaco por 11 milhões de euros, em uma transação que prevê que o clube catalão receba 30% do valor de qualquer futura transferência do jogador, de acordo com fontes internas do clube.

Os ganhos do Barcelona não se limitam ao retorno financeiro da venda de um dos formandos da “La Masia”, mas também incluem uma redução significativa na folha de pagamento, o que dá à diretoria maior margem de manobra no mercado de transferências.

E parece que Fati não será o último a sair, já que o goleiro alemão Marc-André ter Stegen é considerado o principal candidato a deixar o clube nos próximos dias.

Ojornal “The Athletic” revelou na semana passada que o Barcelona e o Ajax chegaram a um acordo verbal para a transferência do goleiro para o clube holandês por empréstimo de uma temporada.

Michel, o novo técnico do Ajax, é considerado a figura-chave na tentativa de contratar o goleiro alemão de 34 anos, depois de ter trabalhado com ele na última temporada, durante o período em que este esteve emprestado ao Girona.

Fontes próximas ao jogador confirmaram ao jornal “The Athletic” que a conclusão da negociação ainda levará alguns dias adicionais devido às negociações em andamento sobre alguns termos pessoais do contrato, enquanto se espera que o Barcelona arcar com grande parte do salário do goleiro durante o período do empréstimo.

Por outro lado, o Barcelona encerrou as negociações com o zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, após anunciar a prorrogação de seu contrato por mais dois anos, confirmando assim sua permanência no time.

Álvarez é o primeiro alvo... e Kane está nos planos

No que diz respeito às contratações, o Barcelona continua trabalhando para trazer um novo atacante que lidere o ataque após a transferência de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, dos Estados Unidos.

O argentino Julián Álvarez continua sendo o principal alvo da diretoria do clube, apesar de ela estar ciente da dificuldade de concretizar a negociação e do alto custo financeiro envolvido.

A diretoria do Barcelona considera que limitar todas as opções a um único jogador não é a melhor estratégia; por isso, manteve as portas abertas para alternativas, e o inglês Harry Kane está entre os nomes que despertam interesse real.

O jornal “The Athletic” havia revelado em março passado que o Barcelona colocou Álvarez e Kane no topo da lista de candidatos para reforçar a posição de atacante, enquanto fontes internas do clube descreveram a consulta sobre Kane, de 32 anos, como uma medida para sondar a situação do jogador e a possibilidade de contratá-lo no futuro.

Durante um evento realizado no “Camp Nou” na semana passada, o presidente do clube, Juan Laporta, confirmou o interesse do Barcelona em contratar Álvarez, explicando que o clube fez uma proposta verbal ao Atlético de Madrid, mas que este a recusou por não ter um substituto adequado.

Laporta disse: “Nossa proposta continua em aberto, mas não ficará válida para sempre. O Atlético de Madrid sabe que temos uma proposta na mesa e, se surgir uma oportunidade para discuti-la, ficaremos muito felizes em fazê-lo”.

E acrescentou: “Se não contratarmos nenhum outro jogador, não haverá problema, pois continuaremos competitivos. No entanto, reforçar o time nos dará mais força, especialmente em competições em que os pequenos detalhes desempenham um papel decisivo. Além disso, a contratação de Anthony Gordon nos proporcionou soluções adicionais em mais de uma posição que buscávamos reforçar”.

Quanto o Barcelona pagará para contratar Álvarez?

Fontes internas do clube indicam que a primeira proposta explorada para contratar Álvarez foi de cerca de 100 milhões de euros.

No entanto, o jornal “The Athletic” informou na semana passada que o Barcelona elevou o valor de sua nova oferta para cerca de 130 milhões de euros, com fontes do clube afirmando que a diretoria não entrará em uma disputa financeira exagerada.

Caso a negociação com Álvarez não dê certo, as outras opções parecem limitadas, já que o nigeriano Victor Osimhen não conta com o apoio unânime dos tomadores de decisão do Barcelona, apesar de seu nome ter sido cogitado entre as alternativas.

Além disso, o clube estuda reforçar a defesa, mas condiciona qualquer nova contratação para essa posição à saída de um de seus jogadores atuais primeiro.

Quem está prestes a sair?

O nome do meio-campista Marc Casado se destaca como um dos principais candidatos a deixar o Barcelona neste verão, depois de ter tido poucas oportunidades na equipe principal durante a última temporada, sem indícios de que sua situação venha a mudar na próxima temporada.

O clube espera receber cerca de 30 milhões de euros pelo jogador de 22 anos, enquanto fontes próximas a ele confirmaram ao “The Athletic” que ele não se opõe a analisar ofertas da Liga Saudita.

O sueco Ronnie Bardji também está na lista de jogadores que podem deixar o clube antes do fim da janela de transferências. Embora o jogador, de 20 anos, tenha apresentado um desempenho promissor em sua primeira temporada com o time, o Barcelona considera que seu desenvolvimento exige que ele tenha minutos de jogo regulares; por isso, o clube não se opõe a ouvir as propostas que lhe forem feitas, com preferência pela opção de empréstimo para garantir que ele continue evoluindo.