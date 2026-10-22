Jürgen Klopp, treinador da seleção da Alemanha, criticou o estilo tático adotado pelo técnico Vincent Kompany no Bayern de Munique, no contexto do confronto da equipe bávara com o Arsenal, que terminou empatado (2 a 2) na noite de quarta-feira no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Durante o primeiro tempo da partida, Klopp falou pela rede "DAZN"sobre a dificuldade de entender o sistema defensivo do Bayern de Munique, afirmando: "Ainda não entendi completamente o esquema defensivo do Bayern. O estilo de jogo deles é híbrido às vezes; ora marcação individual, ora defesa individual, ora defesa por zona. Só quero entender, pois ainda estou aprendendo".

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E o ex-treinador do Liverpool acrescentou: "Também se diz que Harry Kane está em todos os lugares do campo. Acho isso incrível quando o Bayern tem a bola. Mas quando vejo Kane na última linha defensiva, ou pressionando no meio-campo... Escutem, eu não sou o pai do futebol, e cada um é livre para fazer o que quiser, mas não posso dizer que entendo a maneira de jogar do Bayern".

E quando pediram a Kompany que respondesse a essas declarações, ele evitou entrar em polêmica com Klopp e se limitou a comentar o papel de Harry Kane, dizendo: "Harry está em todos os lugares, e é um jogador que toma decisões corretas de maneira impressionante em muitas ocasiões".

E Kane manteve seu brilho diante do Arsenal, pois deu uma assistência para Alphonso Davies e depois marcou de pênalti, reafirmando mais uma vez sua importância no sistema ofensivo da equipe bávara, poucos dias antes da cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro de 2026.