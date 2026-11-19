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Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, falou sobre suas ambições com a equipe na Liga dos Campeões e sobre a possibilidade de o companheiro Michael Olise conquistar a Bola de Ouro no futuro.

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O inglês também revelou as semelhanças entre seu estilo de jogo e o do ídolo do Real Madrid Karim Benzema, em declarações ao site "Foot Mercato", da França.

Kane elogiou as qualidades de Benzema: "Sempre fui um admirador dele. O que ele conquistou com o Real Madrid em 2022 foi realmente impressionante. Ele tem a capacidade de recuar até o meio-campo, jogar quase como um armador e controlar o ritmo da partida, chegando à área no momento certo".

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E acrescentou: "Somos um pouco diferentes fisicamente, mas vejo uma grande semelhança entre nós em termos de inteligência de jogo, capacidade de encontrar espaços e vontade de ajudar os jogadores ao nosso redor. Nós dois provamos que nem sempre é necessário estar dentro da área para marcar gols".

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Sobre a possibilidade de Michael Olise conquistar a Bola de Ouro e levá-la de volta a Munique, Kane disse: "Michael é um jogador fantástico, e vemos todos os dias nos treinos a sua qualidade e o que ele é capaz de fazer em campo. Ele tem, sem dúvida, todos os atributos para trazer a Bola de Ouro de volta a Munique, não há nenhuma dúvida sobre isso".

O atacante inglês também comentou as chances do Bayern de Munique de vencer a Liga dos Campeões nesta temporada, afirmando que o torneio representa o maior objetivo para ele e seus companheiros.

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"A Liga dos Campeões é um objetivo principal para mim e para todo o time. Temos um grupo forte de jogadores com enorme potencial. O confronto com o Paris Saint-Germain na temporada passada foi insano e muito equilibrado, e não há motivo para vergonha em ser eliminado por uma equipe que conquistou o título duas vezes seguidas", disse.

E completou: "Continuar o nosso trabalho com o mesmo treinador e o mesmo grupo por mais uma temporada vai nos ajudar a ficar mais fortes".

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O ex-atacante do Tottenham prosseguiu: "Começamos a temporada acreditando que esta pode ser a nossa temporada, e precisamos encontrar o caminho para conseguir isso e chegar àquele fator extra que faz a diferença e nos ajuda a superar as próximas fases. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer a Liga dos Campeões, porque esse é o nosso objetivo principal".

Kane também relembrou a conquista da Bola de Ouro, expressando orgulho por ter recebido o prêmio em sua cidade natal e por ver seu nome ao lado de lendas do esporte.

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"Estou extremamente orgulhoso de ter ganhado a Bola de Ouro, e receber o prêmio na minha cidade natal tornou o momento ainda mais especial. Ver meu nome ao lado de jogadores como Ronaldo Nazário, que me entregou o prêmio naquela noite, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Gerd Müller é motivo de enorme orgulho para mim, especialmente considerando a minha trajetória, que teve períodos de empréstimo no início da carreira, o que me obrigou a desenvolver a autoconfiança e a capacidade de resistir", afirmou.

E seguiu: "Desde que cheguei ao Bayern, claramente atingi outro nível, e sinto que estou no auge da minha forma".

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Kane continuou: "Acho que ganhar a Bola de Ouro mudou a forma como as pessoas me veem em todo o mundo. Talvez eu não esperasse o tamanho do entusiasmo e da reação dos torcedores. Quando ergui o prêmio diante dos torcedores que me esperavam na rua depois que saí da cerimônia, percebi que estava vivendo um momento mágico que nunca vou esquecer".