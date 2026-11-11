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Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra e atacante do Bayern de Munique, falou sobre a transformação que marcou sua carreira após encerrar anos de espera sem conquistar títulos coletivos, afirmando que as conquistas com o clube alemão o ajudaram a se livrar de uma enorme pressão que o perseguia ao longo de toda a sua trajetória.

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As declarações de Kane foram feitas durante a coletiva de imprensa de apresentação do confronto entre Inglaterra e Croácia, marcado para amanhã, quinta-feira, no estádio de Wembley, pela Liga das Nações da Europa, partida na qual o atacante inglês se prepara para alcançar um feito histórico em número de participações internacionais, além de celebrar a conquista da Bola de Ouro.

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Kane disse: "Aqueles momentos foram difíceis, quando você sente que está apresentando bons níveis e alcançando números incríveis, mas não conquista títulos coletivos, que é, afinal, o motivo pelo qual se joga futebol. Minha situação era um tanto peculiar nesse sentido (no Tottenham), e não sei se houve outro jogador que passou por uma experiência semelhante, sem vencer nenhum título durante todo esse período".

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E acrescentou: "Quando conquistei meu primeiro título com o Bayern de Munique, senti como se um grande peso tivesse sido retirado dos meus ombros, especialmente no que diz respeito a falar sobre isso durante as entrevistas e coletivas de imprensa. Isso me ajudou a relaxar e a me sentir com mais liberdade, sem pensar demais ou carregar aquela pressão adicional".

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E prosseguiu: "Estou agora em uma fase incrível da minha carreira, depois de ter conquistado vários títulos nos últimos dois anos, e espero ter muitos mais pela frente. Desejo ter conquistado mais de 20 títulos até o fim da minha carreira, e que os primeiros dez anos não recebam a mesma quantidade de comentários".

O recorde e a Bola de Ouro

O atacante do Bayern de Munique falou sobre sua aproximação em assumir isoladamente o recorde de jogador com mais participações pela seleção da Inglaterra, depois de ter igualado a marca anterior registrada em nome do lendário goleiro Peter Shilton, com um total de 125 partidas internacionais.

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Espera-se que Kane dispute sua 126ª partida internacional diante da Croácia, tornando-se o jogador com mais participações na história da seleção da Inglaterra, e também receberá uma homenagem especial antes da partida, com a presença de Shilton, em celebração a esse feito.

Kane disse sobre esse feito: "Com certeza, é uma das maiores conquistas da minha carreira, e acredito que reflete a constância em apresentar níveis no mais alto patamar, e acredito que qualquer grande jogador quer ser capaz de atuar bem ano após ano".

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E acrescentou: "Chegar a esse número de partidas internacionais representa um testemunho das coisas sobre as quais falei em meu discurso durante a cerimônia da Bola de Ouro, e de tudo o que acontece nos bastidores, e da dedicação ao trabalho, e com certeza é uma das maiores conquistas da minha carreira".

E sobre apresentar o troféu da Bola de Ouro aos torcedores no estádio de Wembley, o capitão da Inglaterra disse: "A Bola de Ouro ainda está em Munique, mas espero que esteja aqui amanhã. Acredito que todos sentem muito orgulho por eu tê-la conquistado. E, para mim pessoalmente, é maravilhoso ver meus companheiros e as pessoas que me ajudaram a conquistá-la".

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E concluiu: "Foi algo incrível para o Bayern de Munique, para a seleção da Inglaterra e para os torcedores ingleses. Foi uma experiência impressionante, e sou imensamente grato por todo esse apoio".

Essa homenagem vem após a conquista por Kane da Bola de Ouro de 2026, tornando-se o primeiro jogador inglês a vencer o prêmio desde Michael Owen, em 2001. Sua conquista do prêmio representa também um marco em sua carreira, depois de ter encerrado com o Bayern de Munique uma longa espera por seus primeiros títulos coletivos, após sua transferência do Tottenham Hotspur no verão de 2023.

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Kane já detém o recorde de maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra, com um total de 91 gols, e diante da Croácia somará outro feito histórico, ao assumir isoladamente a liderança da lista de jogadores com mais atuações pela seleção.