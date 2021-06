Juventus e Allegri se reúnem sobre mercado e têm pauta principal: Cristiano Ronaldo fica?

Com o retorno do técnico ao time Bianconeri, surgem uma série de problemas ele para resolver no Allianz Stadium antes da temporada 2021/21

Massimiliano Allegri e a diretoria da Juventus se encontraram na quinta-feira (3) para uma reunião sobre o próximo mercado de transferências. O principal assunto tratado foi o futuro de Cristiano Ronaldo na equipe, como a Goal apurou.

Cristiano Ronaldo tem sido fortemente especulado em uma saída de Turim nos últimos meses, sugerindo que os Bianconeri estão prontos para lucrar com um ativo valioso antes que ele se torne um agente livre em 2022 e deixe o clube de graça.

A Goal soube que os dirigentes da Juve estão convencidos de que o português está explorando suas opções antes da janela de transferências do verão europeu, buscando novas alternativas para seguir a carreira. Allegri quer resolver a situação o mais rápido possível, enquanto busca unificar o time antes da próxima temporada, com o futuro de Paulo Dybala também sendo levado em consideração.

O argentino também está no último ano de contrato, mas a Juve está determinada a ofecer uma extensão contratual para o atacante. O novo treinador manteve uma forte e boa relação com Dybala na sua primeira passagem pelo clube e está ansioso por vê-lo sair da sombra do português.

Na reunião, tratou-se também sobre possíveis reforços para a equipe. O novo treinador quer mais opções para o meio de campo e deu luz verde para a que a diretoria vá em busca da contratação de Manuel Locatelli, jogador de 23 anos que é uma das estrelas do Sassuolo.

O possível retorno de Miralem Pjanic também foi discutido no encontro, com o meio-campista bósnio passando por momentos difíceis em Camp Nou desde que deixou Turim no verão passado. Pjanic sempre foi um grande admirador de Allegri e gostaria de ter a chance de trabalhar com ele novamente, mas a Juventus só considerará um contrato de empréstimo nesta fase.