"O que treinador ou companheiro de equipe contam, a gente não sai papagueando em público (a não ser que isso tenha sido combinado antes). Isso tem a ver com honra", comentou Großkreutz em uma publicação no Instagram da ran com uma citação do ídolo do S04 Ralf Fährmann de seu livro "Schalke und ich - eine Liebesgeschichte", que será lançado em meados de outubro.

Sport Bild havia publicado antecipadamente, nos últimos dias, alguns trechos do livro, entre eles uma anedota sobre uma bronca do então técnico do Schalke, Dimitrios Grammozis, na temporada 2021/22. "Como posso descrevê-lo melhor? Depois de uma derrota por 2 a 1 em Düsseldorf, ele esbravejou um dia depois, na análise do jogo: 'Vocês querem me f*der? Querem f*der minha comissão? Vocês podem f*der suas garotas do Insta, mas não a mim'", revelou Fährmann na passagem do livro comentada por Großkreutz, contando como Grammozis havia dado uma dura nele e em seus companheiros de equipe na época.

"Isso não se faz", reforçou Großkreutz em seu podcast Viertelstunde Fussball, em recado a Fährmann, que já encerrou a carreira. "Eu também sei muita coisa sobre companheiros de equipe. O que um disse, o que talvez tenha me confidenciado. Isso fica comigo. Essas coisas ficam no vestiário", enfatizou Großkreutz, que ainda assim convidou Fährmann para o podcast junto com seu coapresentador Cornelius Küpper.

Kevin Großkreutz não venceu nenhum Revierderby contra Ralf Fährmann

Großkreutz e Fährmann se enfrentaram diretamente sete vezes, a primeira delas, aliás, ainda no sub-19. Na ocasião, em dezembro de 2005, Großkreutz conseguiu um empate por 1 a 1 com o time juvenil do LR Ahlen contra as categorias de base do Schalke de Fährmann, Benedikt Höwedes e Mesut Özil. Großkreutz colocou o Ahlen em vantagem, e só pouco antes do fim o S04 conseguiu empatar com Giuseppe Pisano.

Dos seis confrontos no profissional, porém, três foram Revierderbys entre BVB e S04, dos quais dois foram vencidos pelo Schalke de Fährmann e um terminou em empate sem gols.

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Como ídolos dos dois arquirrivais, Großkreutz e Fährmann têm ao menos, no sentido esportivo, uma certa antipatia natural. "Quando eu entrava em campo em Dortmund para o aquecimento, meu primeiro ato oficial era sempre cuspir com vontade em direção à Südtribüne, o 'Muro Amarelo'. Na 'Süd' ficam mais de 20 mil malucos que desejam a morte de todos nós. Cuspir era sempre minha saudação especial para eles", revelou Fährmann de forma apropriada.

Enquanto Großkreutz, nascido em Dortmund, já era um torcedor fanático do BVB desde a infância, Fährmann se mudou aos 14 anos do Chemnitzer FC para a distante Gelsenkirchen e mais tarde conseguiu chegar ao time profissional do S04. Embora o fim de sua passagem pelo Schalke de forma alguma tenha sido livre de ruídos, os Königsblauen seguem firmes no coração de Fährmann. "Por mais que eu tenha tentado ignorar o Schalke, não consigo. Acompanho todos os jogos na TV e desejo tanto sucesso esportivo aos torcedores. Apesar de tudo: eu amo o Schalke. Essa é a verdade", enfatiza o jogador de 38 anos em seu livro.