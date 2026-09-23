Internacional aposta em Eduardo Baptista para reagir no Brasileirão e fugir do Z-4

Eduardo Baptista será o treinador do Internacional nas dez últimas rodadas do Brasileirão, com a missão de tirar o Colorado da zona de rebaixamento. Aos 56 anos, o técnico chega para ocupar a vaga deixada por Paulo Pezzolano, demitido após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, na 28ª rodada. O novo comandante foi anunciado nesta terça-feira (23) terá contrato até o fim do campeonato, com bonificação prevista caso consiga livrar o clube da queda.

Filho de Nelsinho Baptista, que comandou o próprio Inter em 1996, Eduardo construiu uma carreira marcada por passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro. Ele iniciou a trajetória como treinador no Sport, em 2014, onde conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Depois, trabalhou por Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Athletico-PR, Coritiba, Vila Nova, CSA, Mirassol, Remo, Juventude, Atlético-GO, Novorizontino e, mais recentemente, Criciúma.

O trabalho mais recente pode ser uma das credenciais apresentadas pelo treinador ao chegar ao Beira-Rio. Eduardo estava no Criciúma desde maio de 2025 e deixou a equipe catarinense dentro do G-6 da Série B, com 13 vitórias, oito empates e oito derrotas na atual temporada. No ano passado, o Tigre chegou perto de subir para a primeira divisão sob o comando de Baptista, mas terminou o campeonato na quinta colocação, um ponto atrás de Remo e Chapecoense, que garantiram o acesso à Série A.

No Inter, Baptista terá pouco tempo para implementar mudanças e precisará adaptar suas ideias ao elenco já montado. A experiência acumulada em equipes de diferentes contextos pode ajudar na tentativa de dar maior organização ao time, especialmente em uma reta final na qual cada rodada terá impacto direto na luta contra o Z-4. Atualmente, o Colorado é o 18º colocado, com 28 pontos, e precisa de pelo menos duas rodadas para deixar a zona de rebaixamento.

A chegada também acontece em meio a um ambiente de pressão. O Inter passa por dificuldades financeiras e recebeu dois transfer bans da Fifa em menos de um mês. A equipe ainda tem dívidas com times do exterior pelas compras de Johan Carbonero e Benjamin Arhin, e pode voltar a receber sanções da Fifa caso não realize o pagamento às equipes.

A boa notícia recente é que o clube conseguiu quitar salários atrasados e antecipar pagamentos aos jogadores a partir de uma doação de R$ 20 milhões do empresário Delcir Sonda. O valor, no entanto, não resolve todos os problemas financeiros do Colorado a médio e longo prazo.

Eduardo Baptista terá o período da Data Fifa, que dura até 6 de outubro, para fazer os primeiros ajustes no Internacional e preparar a equipe para a reta final do Brasileirão. O Colorado volta a campo no dia 7 de outubro, às 19h30 (de Brasília), diante do Corinthians, no Estádio Beira-Rio, em um confronto que marcará o início do trabalho do novo treinador na sequência decisiva da competição.