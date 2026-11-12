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Harry Kane marcou o gol da vitória em sua 126ª partida pela Inglaterra, um recorde, mas sua contribuição tática mais importante veio muito antes da cobrança do pênalti. Ao recuar para encontrar companheiros que avançavam, o capitão iniciou a jogada do gol que abriu o placar, marcado por Morgan Rogers. A Inglaterra venceu a Croácia por 2 a 1 em Wembley e garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

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Foi a quarta vitória consecutiva da equipe de Thomas Tuchel, que vai a Madri no domingo sabendo que um triunfo sobre a Espanha, campeã mundial, a colocará na liderança do Grupo A3. A Croácia perdeu quatro jogos seguidos pela primeira vez em sua história e agora precisa preservar sua permanência na Liga A em casa, contra a Tchéquia.

A Inglaterra controlou o jogo, mas sem abrir uma vantagem confortável. A equipe da casa teve 54% de posse de bola, 15 finalizações contra 13 e 2,81 gols esperados (xG) contra 1,22, embora 0,79 do seu total tenha vindo do pênalti. A Croácia finalizou mais vezes no alvo, cinco contra quatro, e teve seus melhores momentos no segundo tempo.

A organização tática da Inglaterra

Tuchel fez três mudanças em relação à vitória sobre a Tchéquia, com os retornos de Declan Rice, Dan Burn e Anthony Gordon, e escalou a equipe no 4-2-3-1. Com Marc Guehi e Ezri Konsa lesionados, Jarell Quansah formou a dupla de zaga com Burn, entre Trent Alexander-Arnold e Lewis Hall. Rice e Elliot Anderson atuaram no meio-campo, atrás de Rogers, Jude Bellingham e Gordon, com Kane no comando do ataque.

Os seis jogadores mais avançados da Inglaterra tinham liberdade para trocar de posição no terço final, em vez de manter funções fixas. O plano era lançar bolas por cima da defesa croata para os companheiros atacarem o espaço. A Inglaterra encontrou um companheiro em 16 de seus 20 lançamentos longos no primeiro tempo, e Kane frequentemente era quem os fazia. Aos 11 minutos, ele fez uma inversão diagonal desde o campo de defesa para Hall, pela esquerda. Aos 24, voltou a recuar e deu um passe por cobertura para Bellingham na segunda trave. Bellingham mandou a bola para a pequena área, Josko Gvardiol não conseguiu afastá-la, e Rogers a empurrou para o gol, superando Dominik Livakovic.

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Alexander-Arnold tinha liberdade para avançar pela lateral direita. Defendia como lateral, mas, com a posse, participava regularmente dos ataques da Inglaterra pela direita: levantou a bola na segunda trave para Rogers aos 20 minutos e finalizou da entrada da área aos 18 e aos 40. Os ataques ingleses se dividiram quase igualmente entre os dois lados, com Hall e Gordon combinando pela esquerda aos 29 minutos e novamente na jogada que terminou com uma finalização de Gordon aos 55.

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Rogers foi o destaque da partida. Além do gol, criou oportunidades de finalização para Anderson aos 16 minutos e para Bellingham aos 35 e aos 55. Chegou à linha de fundo e deu um passe para trás que a Croácia bloqueou pouco antes de abrir o placar. Aos 51, deixou Rice em condições de dar um passe para trás que Kane parecia certo de completar para o gol, mas Josip Stanisic bloqueou a jogada. Foi seu primeiro gol pela Inglaterra em um jogo oficial em Wembley e o segundo em dois jogos contra a Croácia.

Com seus 2,01 m de altura, Burn deu à Inglaterra outra arma. Ele cabeceou em cobranças de bola parada aos 27, 30 e 89 minutos e ajudou a equipe da casa a vencer 60% das disputas aéreas, embora as jogadas de bola parada da Inglaterra, excluído o pênalti, tenham gerado apenas 0,20 xG.

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A organização tática da Croácia

De volta a Wembley pela primeira vez desde a célebre vitória de sua equipe por 3 a 2 em 2007, Slaven Bilic fez quatro mudanças após a derrota para a Espanha. Ivan Smolcic, Josip Misic, Petar Sucic e Martin Baturina entraram na equipe, enquanto Luka Modric foi para o banco. No papel, a formação era um 4-2-3-1, com Livakovic atrás de Smolcic, Luka Vuskovic, Stanisic e Gvardiol; Misic e Mateo Kovacic no meio-campo; e Nikola Vlasic, Sucic e Baturina atrás de Igor Matanovic.

A Croácia começou bem. Pressionou no campo de ataque, tentou superar a marcação inglesa trocando passes, conseguiu dois escanteios nos primeiros cinco minutos e viu Kovacic finalizar por cima do gol logo no primeiro minuto. Depois do gol de Rogers, porém, recuou bastante e muitas vezes defendeu com uma linha de cinco e um volante à frente. Fez 15 desarmes no primeiro tempo, contra seis da Inglaterra.

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O preço foi um ataque que produziu quase nada antes do intervalo. A Croácia tinha 0,21 xG ao fim do primeiro tempo, e três de suas cinco finalizações vieram de fora da área, incluindo as tentativas de Kovacic aos 33 minutos e de Baturina aos 42, ambas nas mãos de Jordan Pickford. Nenhum dos nove cruzamentos croatas no primeiro tempo encontrou um companheiro, e a equipe teve apenas seis toques na área inglesa, contra 16 dos anfitriões.

Quando avançava, a Croácia atacava pela esquerda. Foi por ali que saíram 42% de seus ataques, com Gvardiol avançando diante de Alexander-Arnold, como aos 22 minutos, quando sua arrancada preparou uma finalização de longe para Misic. Esse também foi o lado mais usado pela Inglaterra no ataque, o que fez da faixa de campo de Alexander-Arnold a mais movimentada nas duas direções.

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O duelo tático

A Croácia não conseguiu ameaçar a Inglaterra com a bola em jogo. Seu xG nessas jogadas durante toda a partida foi de apenas 0,34. Nas bolas paradas, a história foi diferente: elas renderam 0,87 xG, e os dois momentos decisivos do jogo vieram de escanteios.

O empate da Croácia aos 59 minutos veio depois que a Inglaterra cedeu dois escanteios em rápida sucessão, o primeiro por Hall e o segundo por Gordon. Gvardiol escorou a cobrança, Quansah tentou cabecear a bola de volta para Pickford da entrada da pequena área, e Sucic a mandou para o alto da rede. Foi o primeiro gol sofrido pela Inglaterra desde o gol da vitória da Espanha na primeira rodada.

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A resposta da Inglaterra também veio de um escanteio. Quansah foi à frente e acabou puxado ao chão por Smolcic. Após uma revisão do VAR, o árbitro Morten Krogh marcou o pênalti e deu cartão amarelo ao lateral-direito croata. Com Livakovic saltando para a esquerda, Kane bateu no meio do gol aos 64 minutos e marcou seu 92º gol pela seleção.

O gol não definiu a partida. A Inglaterra teve 19 toques na área croata após o intervalo, mas a Croácia teve 17, contra seis no primeiro tempo, e todas as suas oito finalizações na etapa final vieram de dentro da área. Seu xG depois do intervalo foi de 1,01, superior ao 0,94 da Inglaterra quando o pênalti é desconsiderado.

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Os ajustes durante o jogo

Bilic foi o primeiro a mexer. Aos 70 minutos, Ante Budimir substituiu Matanovic no ataque, e Mario Pasalic entrou no lugar de Sucic. Seis minutos depois, fez uma mudança mais ofensiva: tirou Smolcic, que tinha cartão amarelo, para a entrada de Marco Pasalic, enquanto Modric, de 41 anos, substituiu Misic e assumiu a braçadeira de capitão.

Veio então a pressão final da Croácia. Budimir obrigou Pickford a defender uma cabeçada aos 76 minutos. Aos 82, Modric deixou Vlasic em boa posição; ele escapou de Burn e finalizou rente à trave. Aos 88, Quansah precisou dar um carrinho para bloquear Budimir. Nos acréscimos, Vuskovic e Budimir cabecearam para fora após escanteios, nas melhores chances da Croácia de arrancar um ponto.

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As mudanças de Tuchel foram feitas de olho no domingo. Aos 78 minutos, James Garner, Ben White e Rio Ngumoha substituíram Rice, Alexander-Arnold e Gordon, trocas por jogadores das mesmas posições que deram descanso a três titulares antes da viagem à Espanha. Garner pensou ter feito 3 a 1 aos 86 minutos, após um passe para trás de Bellingham, mas Bellingham estava impedido. A última mudança da Croácia veio aos 90 minutos, quando Lovro Majer substituiu Kovacic.

Conclusão

O gol que abriu o placar para a Inglaterra mostrou exatamente o que Tuchel queria, com Kane recuando, Bellingham chegando à segunda trave e Rogers concluindo a jogada. Mas a linha de cinco da Croácia manteve o jogo equilibrado e, depois que um erro em bola parada permitiu o empate, os visitantes foram mais perigosos nos minutos finais. O pênalti de Kane decidiu uma noite histórica, mas os escanteios cedidos pela Inglaterra e as chances criadas pela Croácia no fim darão muito em que pensar a Tuchel antes de enfrentar a Espanha.