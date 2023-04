Independiente del Valle x Liverpool-URU ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pela segunda rodada do grupo E; veja como acompanhar na internet

Independiente del Valle e Liverpool-URU entram em campo na noite desta terça-feira (18), no Complejo Independiente del Valle, em Guayaquil, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming, e o torcedor também poderá acompanhar os lances em tempo real na GOAL. A narração fica por conta de Rodrigo Cascino, enquanto Rodrigo bueno, é o comentarista.

Após estrear com derrota, o Independiente del Valle sabe que precisa fazer o "dever de casa" para não ficar em situação difícil no grupo. O time é o atual líder do campeonato equatoriano.

Do outro lado, o Liverpool perdeu em casa para o Corinthians e agora tenta somar pontos longe dos seus domínios. O time uruguaio vem de empate no fim de semana pela liga uruguaia.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Ramírez; Schunke, Carabajal e García Basso; Landázuri, Pellerano, Faravelli e Caicedo; Páez e Sornoza; Marcelo Moreno (Díaz). Técnico: Martín Anselmi.

Liverpool-URU: Britos; Martirena, Gonzalo Pérez, Izquierdo e Samudio; Lucas Lemos, Nápoli e Marcelo Meli; Medina, Luciano Rodríguez e Rivero. Técnico: Jorge Rodrigo.

Desfalques

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Liverpool-URU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?