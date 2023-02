Huracán x Boston River ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

Após empate sem gols na ida, argentinos e uruguaios definem quem avança na segunda fase

Huracán, da Argentina, e Boston River, do Uruguai, se enfrentam às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (1º de março), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Star + e na ESPN 4.

O duelo de ida foi um dos tantos nesta fase que terminou sem gols. Ou seja: quem vencer avança e qualquer empate leva a definição do classificado à loteria das disputas de pênaltis.

Prováveis escalações

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Patricio Pizarro, Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero.

Boston River: Andrés Desábato; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz; Mauro Peinipil, Carlos Arce, Iván Tapia; Brian Calderara, Marcos Benítez, Bruno Sepúlveda

Desfalques

Huracán

Sem desfalques confirmados

Boston River

Sem desfalques confirmados

