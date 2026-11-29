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Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, defendeu Joshua Kimmich após a expulsão do jogador no empate por 0 a 0 com o Hamburgo, neste sábado, pela Bundesliga, e afirmou que um erro não deve virar uma crise.

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Hoeness também demonstrou confiança na capacidade do time bávaro de superar o momento difícil e voltar ainda mais forte.

Em entrevista à revista alemã “Kicker”, Hoeness comentou a expulsão de Kimmich: “Todo mundo tem o direito de errar de vez em quando, e o assunto termina aí”.

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Sobre a situação do time, acrescentou: “Estou muito confiante de que sairemos mais fortes deste período difícil, e depois algumas pessoas vão ter que tomar cuidado”.

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O presidente de honra do Bayern elogiou o desempenho dos jogadores no empate sem gols com o Hamburgo, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão: “Quero parabenizar o time. Vi uma entrega excepcional, principalmente depois que ficamos com dez jogadores. E não podemos esquecer que, após a lesão de Konrad Laimer, fomos obrigados a jogar sem nove titulares”.

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O Bayern dominou longos períodos da partida, mas teve dificuldade para furar a defesa do Hamburgo. Aos 44 minutos, Kimmich recebeu cartão vermelho direto por puxar o cabelo de Alexander Røssing-Lelesiit e derrubá-lo, em resposta a um empurrão do adversário, e o time bávaro terminou o jogo com dez jogadores.

As críticas de Kimmich

Hoeness também comentou as declarações dadas por Kimmich na última quarta-feira, quando o jogador criticou a diretoria do clube e defendeu o companheiro Jamal Musiala.

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O dirigente disse não ter se incomodado com as palavras de Kimmich e considerou a postura natural para um capitão, que tem o dever de defender os companheiros.

As declarações de Hoeness chegam num momento de queda de rendimento do Bayern, que não vence há três partidas: empatou por 1 a 1 com o Colônia no campeonato nacional, perdeu por 2 a 1 para o Lille, da França, na Champions League, e depois ficou no 0 a 0 com o Hamburgo.

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Os problemas do time se agravaram por causa dos desfalques. Contra o Hamburgo, o Bayern não contou com vários de seus principais jogadores, entre eles Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer e Ismael Saibari.

Além disso, Laimer sofreu uma lesão nos tendões do tornozelo direito durante a partida, e o clube anunciou que ele precisará passar por cirurgia, sem definir prazo para seu retorno.

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Em comunicado oficial, o clube bávaro explicou que Laimer sofreu uma luxação de um dos tendões do tornozelo direito e que será submetido a uma cirurgia, ficando fora dos gramados por tempo indeterminado.

Já o jornal alemão “Bild” informou que o período de ausência do jogador pode chegar a três meses, com possibilidade de se estender ainda mais, o que significaria perder boa parte da temporada, caso essa estimativa se confirme.

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Laimer entrou no segundo tempo, aos 52 minutos, contra o Hamburgo, e deixou o campo lesionado aos 87, depois de sofrer uma entrada no pé.

O Bayern se prepara para enfrentar o Hertha Berlim na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, antes de retomar sua campanha no Campeonato Alemão.