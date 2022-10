Hellas Verona x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Querendo entrar no G-6, time de Mourinho volta a campo nesta segunda-feira (31); veja como acompanhar na TV e na internet

Verona e Roma entram em campo na tarde desta segunda-feira (31), às 14h30 (de Brasília), no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 12ª da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Vindo de seis derrotas consecutivas, o Verona conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no campeonato. O time, 19º colocado, com 5 pontos, segue sem Diego Coppola, Josh Doig, Ivan Ilic, Darko Lazovic e Ajdin Hrustic, todos machucados.

Do outro lado, a Roma busca sua recuperação após perder na rodada passada e cair para a oitava posição do campeonato, com 22 pontos. Dybala, Zeki Celik, Nemanja Matic, Roger Ibanez e Georginio Wijnaldum continuam em recuperação no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável VERONA: Montipo; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi; Henry, Piccoli.

Escalação do provável ROMA: Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Abraham.

Desfalques

Verona

Diego Coppola, Josh Doig, Ivan Ilic, Darko Lazovic e Ajdin Hrustic estão lesionados.

Roma

Dybala, Zeki Celik, Nemanja Matic, Roger Ibanez e Georginio Wijnaldum seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 31 de outubro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: estádio Marcantonio Bentegodi, Verona - ITA