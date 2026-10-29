Harry Kane, astro do Bayern de Munique, revelou a verdade sobre o direcionamento de sua famosa mensagem à dupla do Real Madrid e do Barcelona, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, durante a disputa pela Bola de Ouro.

Kane conquistou a Bola de Ouro, superando Mbappé, o vice, e Yamal, que ficou em terceiro.

Após os inúmeros comentários de Mbappé e Yamal sobre o merecimento de ambos em levar a Bola de Ouro, Kane escreveu nas redes sociais depois de vencer o prêmio: "Trabalhe duro em silêncio e deixe o sucesso falar por você".

O jornal "Marca" afirmou, nesta quinta-feira, que Harry Kane continua no auge da sua felicidade. O jogador do Bayern de Munique, que não participou da goleada por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa, encontrou-se com um grande grupo de representantes da Bundesliga apenas 48 horas após vencer a Bola de Ouro.

Kane disse: "Foi uma semana repleta de acontecimentos. A noite de segunda-feira foi incrível. Eu estava muito tenso, com sentimentos completamente diferentes daqueles que me tomam antes de uma partida de futebol".

E prosseguiu: "Eu ficava tentando imaginar como me sentiria se vencesse. O apoio que recebi de amigos, familiares, fãs e das redes sociais foi muito especial... Recebi muitas felicitações. E, com certeza, passei uma noite maravilhosa depois da partida. Comemorei com meus amigos mais próximos e depois voltei ao trabalho, é claro".

A mensagem era para Mbappé e Yamal?

Sobre a famosa mensagem, respondeu: "Não era para eles de forma alguma. É uma frase que amei durante toda a minha carreira, sinceramente. Ela me motiva, motiva o que eu faço e como eu lido com o trabalho duro, a disciplina e a dedicação. Muitas vezes tive que treinar sozinho".

E Harry continuou: "Todo o trabalho que faço nos bastidores. Acho que é uma frase excelente, e muitos meninos e meninas podem conhecê-la e também se beneficiar dela".

Um momento especial aguarda Harry Kane

Mas há um momento especial que ainda o aguarda, pois ele explicou: "Minha esposa e meus filhos estão em Londres e voltarão na sexta-feira. Apesar de ter conversado com eles por videochamada, estou ansioso para vê-los e mostrar o troféu".

E acrescentou: "Sei que eles vão tentar brincar com ele, mas é meio pesado, então vou garantir que esteja protegido. Normalmente eles brincam juntos, e o vencedor fica com o troféu que acabou de chegar em casa... Mas, neste caso, vai ser um pouco difícil explicar a necessidade de terem cuidado".

A história do schnitzel dourado

Após a conquista da Bola de Ouro, um dono de restaurante, fanático pelo Bayern de Munique, entregou um presente na casa de Kane, levando quatro pedaços de schnitzel de vitela decorados com folha de ouro comestível e um borrifo dourado brilhante.

Harry disse: "É uma bela tradição que temos (toda vez que ele marca um gol, lhe oferecem um schnitzel), e vamos mantê-la. Não o comi, pois tinha meu ritual pré-jogo e agora está em casa... embora talvez outra pessoa o tenha comido (risos). Considero-o mais um prêmio".

Presentes para os jogadores do Bayern de Munique e da Inglaterra

Kane também terá que gastar uma quantia considerável do seu próprio dinheiro, pois explicou: "Tenho que encontrar um bom presente para meus companheiros de equipe, tanto no Bayern de Munique quanto na Inglaterra, como forma de agradecimento. Vou tentar organizar isso... mas vou dar a eles um presente excelente".

O jogador da seleção inglesa sente-se, de certa forma, grato por voltar à rotina e aos treinos depois da cerimônia: "Eu poderia ter jogado. Mas, sinceramente, o treinador me disse que estava pensando em me dar descanso ainda antes da cerimônia de entrega da Bola de Ouro".

E complementou: "Joguei muitas partidas nas últimas seis semanas, e as coisas correram bem. A equipe começou a partida de forma excelente. É verdade que por um momento pensei que fosse jogar, mas marcamos o quarto gol e definimos a partida".

E seguiu: "Acho que foi importante tirar uma folga, especialmente do ponto de vista psicológico, depois da segunda-feira. Senti como se seis meses tivessem se passado desde a partida contra o Freiburg, quando na verdade passaram apenas três dias. É bom voltar e recuperar um pouco da normalidade da vida, ver a torcida, meus companheiros de equipe e o campo".

O clássico entre Bayern e Dortmund

Harry Kane já mira a partida do "clássico" de sábado, na qual Bayern de Munique e Borussia Dortmund vão se enfrentar, com o Bayern liderando a Bundesliga com 17 pontos, no estádio Allianz Arena.

E disse: "Vou treinar amanhã e estarei pronto", antes de falar sobre a partida: "Sim, claro. É uma partida importante. É a partida mais importante para nós nesta temporada na Bundesliga. Ambas as equipes estão no topo da tabela. Sabemos o quanto será melhor se vencermos e conquistarmos a vitória".

E prosseguiu: "Foi uma semana cheia de emoções, e esperamos encerrá-la de forma perfeita no sábado. Parece agradável, mas me sentiria estranho se todos me chamassem de (Sir). Então vou continuar sendo o Harry". Foi assim que brincou sobre a possibilidade de receber o título de cavaleiro.

E seu plano não mudou. Ele continua apegado a duas palavras que repete bastante: a sorte e o sucesso, dizendo: "Acho que é uma mensagem valiosa que pode ajudar muitos meninos e meninas".