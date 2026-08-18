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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Harry Kane insinua seu maior sonho: será uma conquista impressionante

H. Kane
Bayern de Munique
Inglaterra
Bundesliga
Copa do Mundo
England
Alemanha

A dois meses da decisão

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e da seleção inglesa, demonstrou grande entusiasmo diante da possibilidade de ser coroado com o prêmio da "Bola de Ouro" neste ano, afirmando que conquistar a mais prestigiada premiação individual do mundo do futebol seria uma honra incrível para ele, após as atuações excepcionais que apresentou ao longo da temporada passada.

O cobiçado prêmio de melhor jogador do mundo está previsto para ser entregue no próximo dia 26 de outubro, na capital britânica, Londres, em reconhecimento aos principais feitos e desempenhos individuais durante a temporada 2025-2026 — temporada que testemunhou um brilho notável de Kane, depois de ele ter conseguido balançar as redes 73 vezes com seu clube e a seleção inglesa.

Ao falar sobre sua candidatura ao prêmio, Kane disse, segundo informações do site ESPN: "Sinto muito orgulho do desempenho e do nível que apresentei ao longo do ano passado. A Bola de Ouro é a mais alta condecoração individual a que um jogador pode aspirar."

E acrescentou: "Sei que fiz uma temporada fantástica, mas meu foco agora está, como sempre, na nova temporada. O prêmio não está em minhas mãos; dei tudo o que pude dentro de campo, e agora a decisão cabe aos votos dos eleitores e dos jornalistas, coisas que estão fora do meu controle, e veremos o que os resultados vão apontar."

O atacante inglês prosseguiu, esclarecendo: "É claro que conquistar o prêmio seria um feito incrível, mas ainda faltam cerca de dois ou três meses para a decisão, então o prêmio não ocupa completamente meus pensamentos neste momento."

Supercopa da Alemanha
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Kane havia liderado o Bayern de Munique à conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada, além de chegar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, antes da eliminação diante do Paris Saint-Germain, que se sagraria campeão posteriormente.

No cenário internacional, Kane marcou 12 gols pela seleção de seu país, entre eles gols na Copa do Mundo, na qual a trajetória da Inglaterra terminou nas semifinais, pelas mãos da seleção argentina.

Vale lembrar que a Bola de Ouro foi para jogadores ingleses em seis ocasiões anteriores, com Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 e 1979) e, mais recentemente, Michael Owen, em 2001. Já o francês Ousmane Dembélé, ponta do Paris Saint-Germain, detém o título do prêmio em sua última edição.

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