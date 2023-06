Grêmio x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São Paulo na tarde deste domingo (4), na Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Diante de sua torcida, o Grêmio chega confiante para o duelo. Isso porque o Tricolor, quinto colocado com 14 pontos, além de ter vencido na rodada passada, também conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho, no entanto, não sabe se poderá contar com Suárez e Cuiabano, ambos com desdaste físico.

Já o São Paulo também ganhou o jogo anterior e subiu para o quinto lugar, com 15 pontos. O Tricolor também avançou na Copa, ao bater o Sport nos pênaltis. Galoppo, se recuperando de cirurgia, é desfalque certo.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Grêmio ganhou sete vezes, o São Paulo seis, além de sete empates.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cuiabano (Cristaldo) e Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson (Rodrigo Nestor); Luciano e Calleri.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Galoppo segue em recuperação no departamento médico.

