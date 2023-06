Grêmio x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Coritiba na tarde deste domingo (25), a partir das 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RS e PR), na TV aberta, e e do Premiere, na TV fechada.

Terceiro colocado com 20 pontos, o Grêmio busca a segunda vitória consecutiva para tentar subir na tabela. O Tricolor terá os retornos de Kannemann, Bruno Uvini e Carballo. Por outro lado, o departamento médico do time segue cheio.

Já o Coritiba entra em campo pressionado. Lanterna do campeonato com apenas 4 pontos, o Coxa busca o seu primeiro triunfo para dar início à sua luta contra o rebaixamento. O time acumula quatro empates e sete derrotas até o momento. Robson, suspenso, além de Willian Farias, Liziero e Júnior Urso, são as baixas da equipe

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Grêmio ganhou oito vezes, o Coritiba oito, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo; Cristaldo (Cuiabano) e Suárez.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Jean Pedroso, Kuscevic e Thiago Dombroski; Natanael, Bruno Gomes, Andrey e Jamerson; Marcelino Moreno, Zé Roberto e Alef Manga.

Desfalques

Grêmio

Fábio, Geromel, Diego Souza, Jhonata Robert, Everton Galdino e Pepê seguem no departamento médico.

Coritiba

Robson está suspenso, enquanto Willian Farias, Liziero e Júnior Urso se recuperam de lesões.

Quando é?