Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de tricolores, Grêmio e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (4), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Grêmio vai em busca da sua quarta vitória consecutiva para continuar como postulante ao título. O Tricolor gaúcho é o quarto colocado, com 53 pontos. O técnico Renato Portuluppi não poderá contar com Pepê e Geromel, ambos lesionados.

Já o Bahia ganhou no meio da semana e subiu para o 14º lugar, com 37 pontos. O Tricolor de Aço continua lutando para permanecer fora da zona de rebaixamento e vai em busca de um resultado positivo longe dos seus domínios. Para o duelo, o comandante Rogério Ceni não terá Kanu e Gilberto, suspensos, enquanto Raul Gustavo está machucado.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 24 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, os gaúchos venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Yago e Cauly (Acevedo); Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Grêmio

Pedro Geromel e Pepê estão lesionados.

Bahia

Kanu e Gilberto estão suspensos, enquanto Raul Gustavo está machucado.

Quando é?