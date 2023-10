Goiás x Bahia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás recebe o Bahia na tarde deste sábado (7), a partir das 16h (de Brasília), no Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Vindo de uma sequência de seis partidas sem ganhar (cinco empates e uma derrota), o Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na 16ª posição com 27 pontos, o Esmeraldino sabe que precisa reagir para não correr o risco de terminar a rodada dentro do Z-4.

Do outro lado, o Bahia está há dois jogos sem vencer, e acabou caindo para o 18º lugar do campeonato, com 25 pontos. O Tricolor sabe que o confronto é considerado chave na sua luta contra o rebaixamento e vai em busca do triunfo fora de casa.

As equipes já se enfrentaram 36 vezes, com 12 vitórias do Goiás, nove do Bahia, além de 15 empates.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luis Oyama, Willian, Guilherme, Allano e Anderson de Oliveira; João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Acevedo), Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Goiás

Maguinho, Morelli e Allano estão suspensos.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?