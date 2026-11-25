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O espanhol Gavi, meio-campista do Barcelona, destacou a importância da mentalidade na carreira de um jogador de futebol e afirmou que ela pode ser ainda mais importante do que a qualidade e as habilidades técnicas.

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Ele também ressaltou a grande confiança que tem na sua capacidade de superar as dificuldades, após a vitória do time catalão por 4 a 1 sobre o Sabah, do Azerbaijão, fora de casa, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Champions League.

Em entrevista após a partida, Gavi disse que disputar mais jogos ajuda o atleta a ganhar confiança, mas considera que a mentalidade continua sendo o fator mais importante para aproveitar as oportunidades que recebe.

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“Acredito que a mentalidade de um jogador é quase mais importante do que a sua qualidade e as suas outras habilidades. Se você tem a mentalidade certa para encarar jogos como este, será um jogador importante. É nisso que eu acredito, e quando você entra nas partidas em que recebe a sua chance com a mentalidade certa, as coisas vão dar certo”, explicou.

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O meio-campista espanhol falou com confiança sobre a sua personalidade e garantiu que considera a sua mentalidade diferente da dos outros, mesmo sabendo que falar de si mesmo dessa forma pode soar pouco humilde.

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“Considero que a minha mentalidade é única, e pode parecer pouco humilde eu mesmo dizer isso, mas é a verdade. Se não for eu a acreditar nisso, quem vai acreditar?”, afirmou.

Gavi indicou que as lesões graves que sofreu, além das dificuldades que enfrentou no início da sua trajetória na academia La Masia, o ajudaram a construir essa personalidade, e reforçou que se acostumou a contar consigo mesmo e a superar os momentos difíceis com o apoio da família.

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“Apesar das lesões graves que sofri e dos anos difíceis que passei quando cheguei à La Masia e estava sozinho, sempre consegui superar as dificuldades e contar comigo mesmo, graças também à minha família”, declarou.

E prosseguiu: “No fim das contas, todo jogador é importante, e cada jogador precisa ter consciência do seu papel. Eu me considero um jogador importante, seja com menos ou mais minutos em campo. O mais importante é que as coisas estejam claras para cada jogador e que ele sempre apoie o time”.

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Sobre a queda no número de partidas disputadas nos últimos meses em comparação com o período anterior à sua lesão, Gavi respondeu: “No fim das contas, existe concorrência dentro do elenco, e é isso que acontece quando você joga no melhor clube”.

“Todos são bons jogadores, e o treinador dá as oportunidades e coloca os jogadores em campo quando acha que é o momento certo. No fim das contas, quem decide é o treinador”, continuou.

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E completou: “Como sempre disse, nunca fui uma estrela. Sou um jogador coletivo, um jogador de um grande time, e estarei à disposição do time sempre que ele precisar de mim”.

Em outro momento, Gavi elogiou o companheiro Alex Campos, que fez sua primeira partida pelo time principal do Barcelona, e considerou que o jovem teve uma atuação de destaque apesar da pouca idade (18 anos).

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“Sinceramente, gostei muito da atuação do Alex Campos hoje. Estou muito feliz por ele, porque não é fácil jogar no time principal do Barcelona tão jovem”, disse a respeito.

E concluiu: “Eu o vi muito bem hoje, e ele tem a mentalidade certa para disputar jogos como este. Não o vi nervoso em nenhum momento, por isso estou muito feliz por ele e espero que continue trabalhando com a mesma mentalidade”.