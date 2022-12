Gana x Uruguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Doze anos depois, equipes voltam a fazer um duelo decisivo em um Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

Doze anos depois, Gana e Uruguai fazem novo duelo decisivo na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (2), no Al Janoub Stadium, às 12h (de Brasília), pela última rodada do grupo H. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram anunciados pelas emissoras.

O duelo marca o reencontro das equipes que fizeram uma partida memorável no Mundial de 2010, quando as equipes estavam empatadas por 1 a 1 na prorrogação. Luis Suárez fez uma defesa debaixo do gol uruguaio, acabou expulso, e Gayah acabou perdendo a penalidade. A decisão, então, ficou para a cobranças alternadas, com a famosa "cavadinha" de Loco Abreu, decretando a classificação sul-americana.

Gana é segunda colocada do grupo com 3 pontos e depende apenas de si para avançar às oitavas de final. A seleção de Gana não tem problemas no elenco para o duelo desta sexta-feira, mas evitou o clima de revanche.

"É uma abordagem diferente, um time diferente. Vai ser muito difícil, mas estou confiante o suficiente para saber que podemos vencer este jogo. Eu sou um cara que não pensa em uma coisa que aconteceu há muito tempo. E eu acredito fortemente que se nós não procurarmos a vingança, às vezes esse tipo de coisa pode resultar em ainda mais bênçãos", disse o técnico Otto Addo.

Já o Uruguai, lanterna com 1 ponto, entra em campo com a obrigação de vencer, além de torcer por um tropeço da Coreia do Sul diante de Portugal - que já está classificada. A Celeste não possui lesionados ou suspensos, e também não relacionou um jogo ao outro.

"Para nós, é uma história diferente. A classificação está em jogo, o que é mais importante para nós. Acho que a passagem também era importante na época, mas esta é uma história diferente. Ambas as equipes têm que tentar se classificar. Portanto, este será certamente um jogo decisivo, mas não está relacionado ao que aconteceu", afirmou o técnico Diego Alonso.

Escalações

Escalação do provável do Gana: Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew; Williams.

Escalação do provável do Uruguai: Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Nunez, Gomez.

Desfalques

Gana

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

O Uruguai é favorito contra Gana nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória dos uruguaios, $ 3,85 no empate e $ 4,85 caso os ganeses ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,34 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,40 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá marcar gols primeiro, pagando-se $ 1,58 se for o Uruguai, $ 2,88 se for Gana, ou ainda $ 10 caso as redes não balancem.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo H

POS. TIME P V E D SG 1º Portugal 6 2 0 0 3 2º Gana 3 0 1 1 0 3º Uruguai 1 0 1 1 -1 4º Coreia do Sul 1 0 1 1 -2

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Gana na Copa 2022

Ayew, Bukari e Salisu: 1 gol.

Kudus: 2 gols.

Artilheiros de Uruguai na Copa 2022

A seleção ainda não marcou gols nesta edição.

Gana e Uruguai: Participações em Copas

Gana está em sua quarta na Copa do Mundo (2006, 2010 e 2014). A equipe africana teve o seu melhor desempenho na edição de 2010, quando chegou às quartas de final..

Já o Uruguai disputa faz sua 14ª Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1930 e 1950, quando conquistou os títulos. Já os piores desempenhos da Celeste foram em 1962/74 e 02, edições em que a equipe não passou de grupo.

