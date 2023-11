Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (18), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo atrasado válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Há sete jogos sem vencer, o Fortaleza está na 12ª posição, com 43 pontos. O Tricolor quer aproveitar o duelo para ganhar e voltar à briga por uma vaga na Libertadores nesta reta final de campeonato.

Já o Cruzeiro vem de três derrotas consecutivas e acabou entrando na zona de rebaixamento. A Raposa está na 17ª posição, com 37 pontos e busca o triunfo para sair do Z-4.

As equipes já se enfrentaram 14 vezes, com 7 vitórias do Cruzeiro, 3 do Fortaleza, além de 4 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Fortaleza ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Machuca e Lucero.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas (João Marcelo), Nikão (Fernando Henrique) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias.

Desfalques

Fortaleza

Hércules, Zanocelo e Tobias continuam no departamento médico.

Cruzeiro

Neris e Matheus Jussa cumprem suspensão, enquanto Lucas Silva está no departamento médico.

Quando é?